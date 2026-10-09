メガハウスは、『ONE PIECE』より「Portrait.Of.Pirates ワンピース “ELB-MAXIMUM” ロキ」(55,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2026年10月9日(金)13時から予約受け付けが開始となり、2027年9月発送予定。

2027年9月発送予定「Portrait.Of.Pirates ワンピース “ELB-MAXIMUM” ロキ」(55,000円)

サイズも時代もバラエティに富んだ「エルバフ編」の魅力的なキャラクター達を続々と立体化する、P.O.P“Elevated Boost”シリーズ。待望の第二弾は、ウォーランド王国の〝呪いの王子〟ロキが“ELB-MAXIMUM”として登場する。

エルバフ史上〝最高の王〟ハラルドの息子ながら、悪の限りを尽くしたため「冥界」で磔の刑にされていたロキ。エルバフ編の物語が進むにつれて話題と注目が高まるロキの姿を、大迫力のボリュームでイメージ通りに再現する。

古代巨人族の名残である劇中屈指の巨体や二本の角、見る方向で変わって見える不敵な表情、巨大ハンマー〝鉄雷(ラグニル)〟の重量感、海楼石の鎖や雪の表現など、細部まで作り込まれた造形と彩色はまさにMAXIMUMクオリティ。

世界中の『ONE PIECE』ファンとP.O.Pファンに注目してほしい逸品となっている。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション