福島中央テレビは12月4日～6日、郡山市のビッグパレットふくしまで総合エンタメイベント「中テレ祭り2026」を開催する。時間は9:30～17:00。

スペシャルゲストの城島茂さん

同企画は、毎年3万人以上が来場する福島県内最大級の総合エンタメイベント。今回は「We want Chu！」をテーマに実施する。

12月6日には福島県とゆかりの深い城島茂さんがスペシャルゲストとして登場する。「おとうさんといっしょ」で「うたのおねえさん」として出演中の竹内夢さんの出演も決定した。

竹内夢さん

福島県出身のゲストとして、テレビプロデューサーの佐久間宣行さん(12月5日出演)、GENICの増子敦貴さん(12月6日出演)、OWVの本田康祐さん(12月6日出演)、Not Foundの成田粋さん(12月6日出演)も登場する。そのほか、12月5日にはドロンズ石本さん、お笑いコンビのきしたかの、12月5・6日には直川貴博さんが出演する。

佐久間宣行さん

GENIC 増子敦貴さん

会場には、初出店の20店舗を含む45店舗以上のグルメブースが集結。アメリカのフィリーチーズステーキサンドや本場ベルギーの製法でつくるフライドポテト、本格四川麻辣湯などを提供する。

グルメブースが集結

入場料は800円(小学生以下無料、4日はグルメ先行開催につき入場無料)で、100円引きクーポンや福引き参加特典が付いた前売券も販売している。