「長打力が持ち味の打者」鈴木誠也、今オフFA市場の目玉に！？　ブルージ…









鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の鈴木誠也外野手について、今オフのフリーエージェント（FA）市場でトロント・ブルージェイズが獲得を最優先すべき選手だと、米メディア『ジェイズ・ジャーナル』が報じている。

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ブルージェイズの今季のチーム本塁打は152本、総得点もア・リーグ最少に終わった。



チームトップは岡本和真内野手の33本塁打で、2位のジョージ・スプリンガー外野手は15本と大きく離れている。



さらに、今オフのFA市場は野手の層が薄い見込みだ。



FAとなる野手で最多となる35本塁打を今季パイレーツで放ったブランドン・ロウ内野手については、加入すればアーニー・クレメント内野手を毎日の先発から外すことになりかねないと同メディアは指摘。ランディ・アロサレーナ外野手についても、スイングスピードの大幅な低下を懸念材料に挙げている。



その中で注目されているのが鈴木だ。



今季は26本塁打、打率.270、出塁率.368、長打率.473、wRC+134、fWAR4.6をマーク。昨季の32本塁打と合わせ、直近2年間の本塁打は計58本に上る。











同メディアは鈴木を「スイングスピードが向上していることから、長打力が持ち味の打者」と評価。



スイングスピードは2023年の72.3マイルから、2025年と2026年には73.3マイルまで上昇しているという。



引っ張った打球の飛球割合も直近2年は24.3％、20.9％と増え、本塁打の増加に繋がったと分析。



選球眼の高さも魅力の一つだ。



同メディアによると、2022年以降「チェイス率で89パーセンタイルを下回ったことが一度もない」と伝えており、今季の四球率12.8％は91パーセンタイルだった。



また、左投手に対しては打率.309、出塁率.429、長打率.537、wRC+166、wOBA.413と圧倒的な数字を残している。



守備でも右翼でDRS14、OAA5、FRV8を記録し、左翼や指名打者（DH）もこなせる柔軟性も備えている。



こうした分析を踏まえ、同メディアのニコラス・デベリス記者は「鈴木こそがブルージェイズにとっての最優先ターゲットであるべきだ」と結論づけた。



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