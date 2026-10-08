「質の高いベテランが必要」菊池雄星、来季はエンゼルスの大黒柱へ！　再…









菊池雄星 最新情報

ロサンゼルス・エンゼルスに所属する35歳の菊池雄星投手について、契約最終年となる2027年シーズンは先発ローテーションの中核を担う存在になると、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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チームは再建期に入る見込みで、打線やブルペンにも補強ポイントを多く抱えている。そのため先発陣への大型投資は見込みにくく、同メディアは「チームに勝つチャンスをもたらし、若手投手をさらに育てられる質の高いベテランが必要」だと主張した。



その役割を担うのが菊池だ。同メディアは菊池を「この先発陣における財政面での揺るぎない柱」と表現。



3年総額6300万ドル（約99億5000万円）の契約は2027年が最終年で、基本年俸2120万ドル（約33億5000万円）は来季のチームで2番目の高給になる見通しだという。



また、同メディアは「菊池はエンゼルスが切実に必要としている耐久性と、安定してストライクを投げ込む能力をもたらしてくれる」と評している。



2025年はオールスターに選出される好成績を残した一方、今季は肩の故障でシーズンの大半を離脱。それでも最後は健康な状態でシーズンを終えたと伝えている。



そんな中、同メディアのジェフ・ジョイナー記者が来季の開幕ローテーションを予想する中で、菊池を3番手に挙げた。











予想ローテーションの1番手は、26歳の左腕リード・デトマーズ投手で、今季は185イニングで211奪三振、WHIP1.038、bWAR4.2をマークし、エース候補になっている。



2番手は新人のウォルバート・ウレーニャ投手で、148回1/3で142奪三振、WHIP1.227、bWAR4.2を記録し、新人王候補にも挙げられた。



3番手は菊池。4番手には通算平均25先発、ERA+99のケーシー・マイズ投手。5番手には台頭著しい若手のライアン・ジョンソン投手が名を連ねている。



若手中心の先発陣の中で、ベテランの菊池に寄せられる期待は大きい。



同メディアは「エンゼルスは2027年、菊池がローテーションの中盤を安定させる存在になることを期待している」と締めくくっている。



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