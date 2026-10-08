







2026年もレギュラーシーズンを終え、各球団からは今年も戦力外通告が発表されている。華やかなプロ野球の世界の裏側で、毎年多くの選手が大きな決断を迫られる。



昨季、NPBを去った選手たちは、その後どのような道を選んだのだろうか。



日本野球機構（NPB）が今年4月に発表した調査によると、2025年に戦力外通告を受けた、あるいは現役を引退した選手のうち、調査対象となったのは169人（外国人選手、同一球団内で育成選手として再契約した選手を除く）。平均年齢は27.2歳、NPB平均在籍年数は6.8年だった。



その進路を見ると、NPB選手、育成選手、監督・コーチ、球団職員など「NPB関係」に進んだのは90人で、全体の53.25％。続いて独立リーグや社会人野球、海外球団など「その他野球関係」が54人（31.95％）を占めた。



両者を合わせれば144人。実に85％以上が、形こそ違えど野球に携わり続けていることが分かる。

















新天地で現役続行 水上由伸、韮澤雄也らは社会人へ



その一つが、社会人野球という選択肢だ。



西武から戦力外通告を受けた水上由伸は、三菱重工Westへ加入した。



水上は、2020年育成ドラフト5位で西武入りすると、翌年に支配下登録。2022年には60試合に登板して35ホールドポイントを挙げ、最優秀中継ぎ投手と新人王に輝いた。



しかしその後は登板機会を減らし、2025年は5試合の登板にとどまって戦力外に。27歳の右腕は、社会人野球という新たな環境で現役を続ける道を選んだ。



広島を戦力外となった韮澤雄也は、社会人野球の名門・NTT東日本へ移籍した。



花咲徳栄高から2019年ドラフト4位で入団した韮澤は、2023年に自己最多となる45試合に出場したものの、2025年は一軍出場なし。24歳でNPBの舞台を去ることになったが、新天地で再び野球を続けている。



2025年にNPBを離れた選手のうち、社会人野球を進路に選んだのは18人。前年の16人から増加した。

















元盗塁王など実力選手が海外へ 急増した「日本以外」という選択肢



さらに目を引くのが、海外で現役を続ける選手の増加だ。



2024年にNPBを離れた選手では、海外チームへ進んだのはわずか3人だった。しかし2025年は、一気に17人まで増加している。



その舞台もさまざまだ。2021年に史上最年長となる36歳で盗塁王に輝いた荻野貴司は、所属していたロッテを昨オフに退団し、チェコのドラツィ・ブルノへ加入した。国吉佑樹はメキシカンリーグのサルティーヨ・サラペメーカーズを経て、ファームリーグ東地区のオイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブへ。元西武の田村伊知郎は韓国プロ野球（KBO）の斗山ベアーズへと活躍の場を移した。（※）



若手現役選手を対象としたNPBのセカンドキャリア調査でも、「引退後にやってみたい仕事」として「海外球団で現役続行」は17.8％で2位。前年の13.7％から割合を伸ばしていた。



※国吉佑樹は10月7日に、今シーズン限りで現役を引退すると発表。田村伊知郎は5月に斗山ベアーズを退団している。















「引退後」は終わりではなくスタート



若手選手へのアンケートでは、「引退後にやってみたい仕事」のトップが「会社経営者」の19.6％だった。実際に、野球とは異なる世界へ進んだ選手もいる。



2025年にNPBを離れた選手のうち、一般企業へ就職したのは14人。「自営・起業」を選択したのは3人だった。



現役選手にとって、引退後の人生を具体的に思い描くことは容易ではない。



アンケートに回答した270人の平均年齢は23.1歳。そのうち43.0％の116人が、引退後の生活に「不安がある」と回答した。不安を感じる116人のうち88人が「収入面」、82人が「進路」を理由に挙げている。



さらに「引退後の進路について考えているか」という問いに対して、「考えている」は34.8％にとどまり、「何を考えたらいいかわからない」が44.4％に上った。



プロ野球選手にとって、キャリアの岐路は突然訪れる。その一方で現役中は、日々の競争に身を置きながら、将来についても考えなければならない。「何を考えたらいいかわからない」が44.4％という数字からも、その難しさがうかがえる。



昨季NPBを去った選手たちの進路を見れば、その先にある道は決して一つではない。別のNPB球団で再起を図る選手、社会人や独立リーグへ進む選手。そして近年は、日本を飛び出して海外へ挑戦する道も現実的な選択肢になっている。



戦力外通告は一つのキャリアの終わりを告げると同時に、新たなキャリアの「スタート」でもある。



戦力外通告の、その先へ。今年もまた、多くの選手が人生の岐路に立つ。





【了】























この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓