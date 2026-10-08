8日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏と笘篠賢治氏が、中日の新監督報道について言及した。

同日に各メディアから中日の新監督に工藤公康氏の監督就任が決定的というニュースが飛び込んできた。工藤氏は現役時代西武、ダイエー、巨人、横浜などでプレーし、通算635試合に登板して、224勝142敗3セーブ、防御率3.45。現役引退後は2015年から7年間ソフトバンクで監督を務め、3度のリーグ優勝、5度の日本一に導いた名将だ。

番組MCを務めた野村弘樹氏は「朝からニュースは少し出ていたんですけど、決定的というところで、ドラゴンズのOBではないんですけど、元々工藤さんは名電で名古屋ということもあるんでしょうけど監督の経験も豊富」と話すと、大矢氏は「ソフトバンクで監督として素晴らしい成績ですからね」とコメント。

笘篠氏は「ドラゴンズは優勝しかないでしょう。しばらく遠ざかっていますからね。そういった意味では、ドラゴンズでプレーしたわけではないですけど、工藤さんにお願いに行ったんということしょうけど」と自身の見解を述べた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』