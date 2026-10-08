







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはレギュラーシーズン終盤、ブレイク・トライネン投手が右肩炎症により負傷者リスト（IL）に入った。同投手について、編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏はPSでの復帰に含みを持たせているが、米メディア『ドジャースウェイ』はこれを疑問視している。



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トライネンは日本時間9月28日にIL入りしたが、デーブ・ロバーツ監督は今季終了になる見込みだと語っていた。一方、カリフォルニアポストのジャック・ハリス記者は10月4日、「フリードマン氏はトライネンがポストシーズン後半に復帰する可能性を完全には否定しなかった。彼の故障については『肩の痛み』で、手術が必要なものではないと語った」と綴っている。



これについて、同メディアは「トライネンはポストシーズンで不安定な投球を見せてきたが、6年間にわたってロースターを支えてきた中心的な存在であり、直近3度のワールドシリーズ進出時にも全てチームの一員だった。もしかすると球団は、引退する前にこれまでの功績に報いたいだけなのかもしれない」と推測。



その上で、「しかし、本当に10月がそのための時なのだろうか。今は十分に勝ち取ったとは言えないロースター枠を与えることで、彼の功績に報いるような時ではない。これまで築いてきた功績やポストシーズンでの望みを損なうリスクをとることなく、このまま静かに幕を下ろさせるべきだ」と主張している。











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