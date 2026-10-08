クライマックスシリーズの緊張感が刻一刻と迫るプロ野球界。一発勝負の短期決戦に向けて、井上朋也の表情には落ち着きながらもしっかりとした決意が滲んでいた。

ソフトバンク時代の2023年に一度だけ経験したCS。だが、当時の感覚と今のそれは全く異なると言い切る。

「雰囲気も違いますし、リーグも違うので野球自体も違います。CSは一発勝負のような戦い。1球1球、1打席1打席を大事にしたいですし、巡ってきたチャンスでとにかく結果を出すことだけを考えてやりたいです」

今季途中、トレードでDeNAへ加入した井上。「本当にここに来てよかったと思っています。いろんな方々と出会えましたし、自分のバッティングスタイルが変わる大きなきっかけにもなりました」

移籍当初は「どう打てばいいのか迷っていました。ホークスにいたときから状態悪くて、もうわけわからなくなって…」と素直な心境を吐露する。

そんな元ドラ1のポテンシャルを信じ、背中を押したのが、村田修一二軍監督をはじめ、大野貴洋コーチ、佐野誓耶コーチ、田代富雄コーチら熱心な指導陣の存在だった。

「長所である長打力を伸ばさなきゃいけないという話をたくさんしていただいて、自分のスタイルを確立していきました。以前はボール球を振らないように右打ちを意識していたんですが、結局まっすぐに差し込まれてカウントを悪くしていた。それなら早いカウントから思い切って前で打っていこうと。形を整えて打つのではなく『こういう打球を打つためにはどう振るか』と、練習の意識の順番を変えたんです」

試行錯誤の末に行き着いたのは、力を抜いてゆっくりと振り抜くフォーム。ファームで徹底して取り組んだ“角度をつけるフルスイング”の意識をベースに、一軍でも脱力して左中間方向へ打球を運ぶイメージを掴んだ。フォロースルーで左手一本になりながらも、軽々とスタンドへと叩き込む豪快なアーチ。もともと左手だけでも飛ばせていたが、そのストロングポイントにより磨きがかかった。

その結果4番に座っていたヘラル・エンカーナシオンが離脱した際、その巡ってきた千載一遇のチャンスを一発で掴み取り、一軍での居場所を自ら確立していった。

代打での起用など、指名打者制のパ・リーグでは経験の少なかった難しさにも直面しているが、「難しさを感じながらも楽しめている」と頼もしい。

「数字的にも初球の安打率もいいですし、少々のボール球でもタイミングが合えば打ちに行くようにしています。代打は本当に一番難しい役目ですけど、いろいろな方の話を聞いて頭の切り替えもできるようになってきました」

迷いを捨て、本来持ち合わせていたスケールの大きさを開花させた23歳。ベイスターズのユニフォームを着て迎える初めてのCSへ、準備は整っている。

「結果を出したい気持ちはもちろんあります。でも、結果が出ても出なくても、自分の中で悔いが残らないように、しっかり納得できる準備をして打席に立ちたいです」

新天地で掴んだ確固たる手応えと自信。長打という最高の武器を携え、井上朋也がCSのラッキーボーイとなり、チームを勝利へと導く。

取材・文 / 萩原孝弘