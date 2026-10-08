乃木坂46賀喜遥香「もう流行りに乗れへん！」いとこから知った高校生の流行に驚き！家族や親戚と過ごした“夏休み”を振り返る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。10月1日（木）の放送では、「真夏の全国ツアー2026」の後にあった“夏休み”の過ごし方を明かしていました。賀喜：ツアーが終わった後に夏休みがあったんです。1週間くらいお休みがあったから、海外に旅行する子もいれば、「国内のいいところに行っちゃおうよ！」って言っている子もいたりして、「いいな～！」と思っていたんですけど、私はあまり旅行しなくて。だから、4組の授業（コーナー）で、みんなに私のアクリルスタンドを連れて行ってもらう「遥香をどっかに連れてって」をやっているんですけど、夏休みも1週間あったのに、マジでどこにも行かなくて……実家とか、おばあちゃん家に行ったくらい（笑）。父方、母方のどっちにも顔を見せに行きました。そうしたら、おじいちゃんおばあちゃんがすごく喜んでくれるの。おばあちゃんが、「もうあれやな、はるちゃんが帰ってくるんやったら、ご飯とか食べるやろ？ じゃあ、おばあちゃん買い物に行ってくるからな」ってお寿司とかを買ってきてくれたり、「おばあちゃん、昨日ハンバーグ作ってんけど、はるちゃん何個食べる？ でもな、大人になったから、もうハンバーグ1個ちゃうやろ。2個焼いたるで！ おばあちゃん、ハンバーグ2個焼くからな！」って言って出してくれて（笑）。おじいちゃんは、「これな、おじいちゃんが最近ハマってるパンやねん。おいしいねんで～！」ってフランスパンみたいな、ちょっと硬いパンもくれて、「おじいちゃん、これ食べられるん!?」って思ったんですけど（笑）。だから、もう机の上がご飯だらけ！ お母さんと一緒に行ったんですけど、「わ～！ やったー！」って食べて。帰るときには、おじいちゃんおばあちゃんが育てている野菜を「食べや！」っていっぱいもらって帰りました。賀喜：あと、私のことを応援してくれるいとこちゃんたちにも会いました。3きょうだいなんですけど、みんな大きくなっていて、一番上のお姉ちゃんは高校生で、しゃべったらもう……高校生だった！ setlog（Vlogアプリ）が高校生のなかですごく流行っているんですって。一緒にお寿司を食べに行ったときもずっとsetlogを撮ってた！「setlog撮ろう～」って言って、お寿司を映して文章を打って。いろんなsetlogのグループがあるらしいんですよ。そこに全部投稿して……なんかすごかったね。自分が大人になったというか、「あかん……もう流行りに乗れへん！」って思いました（笑）。でも、いとこのみんなも家族のみんなもすごく喜んでくれたし、（愛猫の）まろんちゃんにも会いに行けたし、楽しかった！その流れで、私のInstagramにも載せたんですけど、京都水族館に行って、帰ってきたって感じですかね。旅行は全然しなかったけど、私の癒やしというか、息抜きはこれだなって思った！ 家族や親戚のみんなが大好きだけど、普段はなかなか会いに行けないから楽しかった！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info