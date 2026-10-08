鈴木実貴子ズ、念願の2人での路上ライブ開催決定、「へいべべ」ライブ映像も公開

鈴木実貴子ズが、11月6日（金）に東京・渋谷区北谷公園にて路上ライブ「鈴木実貴子ズが路上ライブします！」を開催することを発表した。

これまで鈴木実貴子ズは全国47都道府県を訪れ、各地で路上ライブを行う企画”いばらのみち”を開催し、鈴木実貴子が弾き語りライブ、ズがチラシ配りおよび鈴木実貴子のサポートを行ってきた。今回はそれらのシリーズとは一線を画して開催される、念願の鈴木実貴子ズ2人での路上ライブ。

あわせて解禁されたライブフライヤーでは、「チョット発表あり。なんかの予約できます（要現金）」と記載があり、何かしらの発表がある模様。

また、8月にリリースされた新曲「へいべべ」のライブ映像もYouTubeにて公開。満員御礼で2026年5月25日（月）に東京・渋谷CLUB QUATTROで開催されたメジャー2ndアルバム『いばら』のリリースツアーファイナル時の映像で、当日の熱量そのままに臨場感あふれる映像に仕上がっている。

■鈴木実貴子ズ ズ コメント

47都道府県路上ライブツアー『いばらのみち』。

全公演ソロの路上ライブで、ドラムである自分は演奏は一切なく荷物を持って、動画を撮って、ビラを配って、宿と移動手段を手配して、また次の日がやってくる×47箇所というまさに茨の道でした。。。

完走後、追加公演としてドラムも演奏可能なところで大阪ファイナルが用意される、とのことで『よし！最後はライブできるぞ！』と思いきや、何故かそれもソロ。

今回、今度は東京で路上ライブ企画をする！とのお話が。『どうせソロだろ？』と思ってたら今度こそドラムもありですよ〜！！とのことでようやく出番が！！嬉しい！！！！

あと一ヶ月、詳しく話を聞いてみたらエレドラ（生ドラムじゃない）らしいけど贅沢は言いません。もっと詳しく話を聞いてみたら、ドラム置くところ地面が斜めで上手く叩けないかもです、だって。オイ！！いつまで俺だけ茨の道やってんねん！！！！

いばらの棘を柔らかく感じさせてくれるのは、来てくれるアナタたちの優しさだけ、、、よかったら、、、来て、、、。

＜ライブ情報＞

鈴木実貴子ズが路上ライブします！

日時：2026年11月6日（金）19:00-19:30

場所：東京・渋谷北谷公園

料金：無料

鈴木実貴子ズ ワンマンライブ「とりもどせ、俺のハードコア」

日程：2027年2月10日（水）

時間：開場 18:30/開演19:30

会場：恵比寿・LIQUIDROOM

詳細：https://w.pia.jp/t/suzukimikikozu-t/

︎自主企画イベント「心臓の騒音」

ゲスト：フラワーカンパニーズ

日程：12月3日（木）

時間：開場 18:30 開演 19:00

会場：新代田FEVER

詳細：https://eplus.jp/suzukimikiko/

︎鈴木実貴子ズ Official HP http://mikikotomikikotomikiko.jimdofree.com