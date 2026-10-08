ヤクルト、田中陽翔の1打点で1点リード

6回終了時点でヤクルトが阪神に1-0でリード。ヤクルトは2回表に田中陽翔のタイムリーで先制点を挙げ、以降は両チーム無得点の投手戦となっている。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本　光司 2(三)佐藤　輝明 3(右)森下　翔太 4(一)大山　悠輔 5(左)髙寺　望夢 6(二)木浪　聖也 7(捕)伏見　寅威 8(遊)元山　飛優 9(投)Ｅ・ルーカス

ヤクルト: 1(中)岩田　幸宏 2(左)西村　瑠伊斗 3(遊)長岡　秀樹 4(一)山田　哲人 5(右)塩見　泰隆 6(三)松下　歩叶 7(二)田中　陽翔 8(捕)柿沼　友哉 9(投)中村　優斗

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 142 79 61 2 .564 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 3
3 DeNA 143 71 69 3 .507 8
4 広島 143 61 78 4 .439 17
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 19
6 中日 143 60 81 2 .426 19

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 -
2 西武 143 79 60 4 .568 11
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 26
5 ロッテ 143 63 77 3 .450 28
6 楽天 143 58 84 1 .408 34