ヤクルト、田中陽翔の1打点で1点リード
6回終了時点でヤクルトが阪神に1-0でリード。ヤクルトは2回表に田中陽翔のタイムリーで先制点を挙げ、以降は両チーム無得点の投手戦となっている。
【スタメン】
阪神: 1(中)近本 光司 2(三)佐藤 輝明 3(右)森下 翔太 4(一)大山 悠輔 5(左)髙寺 望夢 6(二)木浪 聖也 7(捕)伏見 寅威 8(遊)元山 飛優 9(投)Ｅ・ルーカス
ヤクルト: 1(中)岩田 幸宏 2(左)西村 瑠伊斗 3(遊)長岡 秀樹 4(一)山田 哲人 5(右)塩見 泰隆 6(三)松下 歩叶 7(二)田中 陽翔 8(捕)柿沼 友哉 9(投)中村 優斗
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「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ
「阪神タイガース」のニュースまとめ
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|阪神
|142
|79
|61
|2
|.564
|-
|2
|巨人
|143
|76
|64
|3
|.543
|3
|3
|DeNA
|143
|71
|69
|3
|.507
|8
|4
|広島
|143
|61
|78
|4
|.439
|17
|5
|ヤクルト
|142
|60
|80
|2
|.429
|19
|6
|中日
|143
|60
|81
|2
|.426
|19
|順位
|チーム
|試合
|勝
|敗
|分
|勝率
|差
|1
|ソフトバンク
|143
|91
|49
|3
|.650
|-
|2
|西武
|143
|79
|60
|4
|.568
|11
|3
|日本ハム
|143
|78
|62
|3
|.557
|13
|4
|オリックス
|143
|65
|76
|2
|.461
|26
|5
|ロッテ
|143
|63
|77
|3
|.450
|28
|6
|楽天
|143
|58
|84
|1
|.408
|34