珠屋櫻山が運営する洋菓子ブランド「CAFE OHZAN(カフェオウザン)」はこのほど、ハロウィンパッケージの限定ラスク3商品を発売した。

ハロウィンモチーフで彩ったCAFE OHZANの限定ラスク

CAFE OHZANのハロウィン限定ラスク、テーマは「不思議な街の不思議な夜」

販売するのは「キューブラスク5個入 シャノワール」(1,728円)、「クロワッサンラスク ハロウィン」(3個入1,706円/5個入2,754円)、「スティックラスク5本入 ソワール」(1,512円)の3商品。

2026年のハロウィン限定商品のテーマは「不思議な街の不思議な夜」。魔女のための道具やお菓子が並ぶ洋館と、街に暮らす猫たちをイメージした世界観を、パッケージとラスクのデコレーションで表している。

限定フレーバー「ミルクモンブラン」「ビター蜜いも」のチョコレートラスク

パンドゥミーをサクサクに焼き上げたラスクに、さまざまなフレーバーのチョコレートをコーティング。チョコレートは紅茶、ホワイト、ミルクモンブラン、ストロベリー、ビター蜜いもの5種類で、このうちミルクモンブランとビター蜜いもがハロウィン限定の味となっている。

トッピングには、チョコレートで作った目玉やメレンゲの黒猫、かぼちゃなどを1つずつあしらい、ピンクやパープル、ゴールドで彩った。パッケージデザインはクロワッサンラスクだけ異なる。日持ちは製造から60日間ほどだという。

ハロウィン限定ラスクの販売店

ハロウィン限定ラスクの直営店は銀座三越店、日本橋三越店、東武池袋店、二子玉川東急フードショー店となっている。

一部商品は、羽田空港(第1・第2・第3ターミナル)、成田空港(第3ターミナル)、東京駅のPLUSTA Gift東京八重洲中央とPRECIOUS DELI TOKYO、西武武蔵小杉ショップ(グランツリー武蔵小杉)、西武・そごうショップ(ららテラス川口、イオンレイクタウンkaze)、京王百貨店 新百合丘オーパ店でも扱います。期間限定で、京急百貨店 上大岡駅(10月1日～10月14日)とながの東急百貨店(10月15日～10月28日)でも販売。取扱店では、販売開始日や取扱商品が直営店と異なる場合があるという。