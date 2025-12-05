珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN(カフェオウザン)は12月1日、クリスマス期間の限定店舗を、東京・兵庫・福岡にオープンした。

クリスマスカレンダー キューブラスク24個入

限定店舗は、「渋谷スクランブルスクエア」(12月4日～25日)、「グランデュオ立川」(12月10日～19日)、「伊勢丹 立川店」(12月17日～23日)、「大丸神戸店」(12月10日～22日)、「JR博多駅構内 マイング」(12月1日～26日)にオープンする。各店舗では、数量限定でクリスマス限定パッケージの商品も販売する。

「クリスマスカレンダー キューブラスク24個入」(6,696円)は、12月1日から毎日ひとつずつ小箱を開けて楽しめるクリスマスカレンダーに、24個すべてが異なるデザインのキューブラスクが付いている。

「キューブラスク5個入 ジョワイユノエル」(1,782円)は、クリスマスリース、サンタクロース、スノーマン、トナカイと、クリスマスアイコンを贅沢にあしらったキューブラスク5個が入っている。

キューブラスク5個入 ジョワイユノエル

「キューブラスク12個入 ノエルブラン」(3,240円)は、帽子箱のような筒形ボックスに、サンタクロースやスノーマン、リースなどの可愛らしいモチーフのキューブラスクを詰めた。

キューブラスク12個入 ノエルブラン

「スティックラスク ネージュ(10本入・15本入)」(10本入/2,862円、15本入/3,996円)は、クリスマスをイメージしたスティックラスクのセット。