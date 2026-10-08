XG、新シングル「DEPENDS」は全2曲　新曲「S.A.D」収録、米国限定CDも発売

XGが11月6日にリリースするニューシングル「DEPENDS」のトラックリストを公開した。タイトル曲「DEPENDS」に加え、新曲「S.A.D」を収録。あわせて、米国限定でのCD発売も決定し、予約受付がスタートした。

【画像】CDのアートワーク

「DEPENDS」は、YESかNOか、ひとつの答えを求められる世界で、簡単には割り切れない心の揺らぎを描いた楽曲。「自分でもまだ分からない」「今も探している途中」という率直な思いを、「It depends（場合による）」という言葉に託している。

一方、新たに収録が明らかになった「S.A.D」は、悲しみと向き合うことが弱さなのか、それとも強さなのかを問いかける楽曲。世界中の”Sad ones”に寄り添い、矛盾や痛みも含めたありのままの自分を描き出すという。異なるテーマを扱いながらも、安易に答えを出さず、自身の感情を受け入れようとする姿勢が2曲に共通している。

XGは今年1月に1stフルアルバム『THE CORE - 核』を発表。9月には所属レーベルのXGALXがリブランディングを発表し、新たな体制での活動をスタートさせた。新作「DEPENDS」は、そんな転換期に届けられる作品となる。

現在は2度目のワールドツアー『XG WORLD TOUR: THE CORE』を開催中。2027年2月には東京ドームと京セラドーム大阪で計4公演のツアーファイナルを予定しており、「1」と「7」という異なるコンセプトのステージが披露される。

XG

ニューシングル「DEPENDS」

2026年11月6日（金）リリース

収録曲：

01. DEPENDS

02. S.A.D

米国限定CD予約：https://shop-us.xgalx.com/

配信事前登録：https://xg.lnk.to/DEPENDS_PRE

「XG WORLD TOUR: THE CORE FINAL ”1” & ”7”」

2027年2月10日（水）東京ドーム

2027年2月11日（木・祝）東京ドーム

2027年2月27日（土）京セラドーム大阪

2027年2月28日（日）京セラドーム大阪

ツアー特設サイト：https://xgalx.com/xg/tour/thecore/