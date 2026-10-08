クロス・マーケティングは、全国20～69歳の男女1,100人を対象に「体力づくりに関する調査(2026年)」を実施した。調査では、現在の体力や体力づくりへの取り組みについて尋ねた。

5年前の体力を100とした場合の現在の体力について聞いたところ、体力が低下したと感じている人は82.9％に上った。現在の体力は平均73.04となり、多くの人が体力の衰えを実感していることが分かった。

5年前と比較した現在の体力

一方で、男性20代では「体力が増した」「変わらない」と回答した人の割合が計39.1％となり、他の年代より高い傾向がみられた。

体力が落ちたと感じる瞬間として最も多かったのは、「疲れが翌日や数日後まで残ったとき」や「長時間眠れないとき」だった。40代では「疲れが翌日や数日後まで残ったとき」の割合が30.9％と高く、50～60代では「階段を上った後に息切れしたとき」と回答する人が増えた。

体力の低下を感じる瞬間

また、体力の維持や回復のために何らかの取り組みを実践している人は37.5％にとどまった。年代が上がるほど「習慣的に実践していることがある」と回答する割合が高く、60代では25.5％となった。

体力づくりのために取り入れている運動としては、「なるべく階段を使う」や「ランニング、ジョギング、ウォーキング」がいずれも2割台で上位となった。30代では筋力トレーニング、60代ではランニングやウォーキング、歩幅を大きくして歩くといった取り組みが比較的多かった。

体力づくりのために取り入れている運動

一方、運動以外での体力づくりの取り組みでは、「こまめな水分補給」「十分な睡眠時間の確保」「栄養バランスのとれた食事」が上位となった。年代が高いほど、こうした取り組みを意識している人が多い傾向もみられた。