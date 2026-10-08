コスモエネルギーホールディングスと岩谷産業は、千葉県市原市のコスモ石油千葉製油所にて、既設水素製造装置の復旧および液化水素プラントの新設を核とする水素事業を共同で推進することを決定し、このほど最終投資決定(FID)を行った。両社は2024年4月に資本業務提携を締結しており、今回の事業は提携に基づく協業を具体的な設備投資として実現するものとなる。

水素の安定製造・調達・供給を実現して需要拡大に対応

今回の事業では、コスモ石油千葉製油所構内において、コスモ石油が休止中の水素製造装置を復旧し、製造した水素を石油精製プロセスに活用するとともに、その一部を岩谷産業グループへ供給する。岩谷産業グループは、製油所構内に新設する液化水素プラントで水素を液化し、ローリー等で国内需要家に販売する。

この取り組みにより、コスモエネルギーグループは石油製品の精製工程で必要な水素を安定的に製造・調達し、製油所の安定操業と製品安定供給の基盤をさらに強化する。岩谷産業グループにとっては国内で4カ所目の液化水素製造拠点となり、水素の安定供給を実現し需要拡大に対応していく。

1.プラントの概要

（1）復旧する水素製造プラント

所在地：千葉県市原市(コスモ石油千葉製油所構内)

製造能力：80トン/日相当

事業者：コスモ石油

稼働開始予定：2030年

投資額：約200億円



（2）新設する水素液化プラント

所在地：千葉県市原市(コスモ石油千葉製油所構内)

製造能力：11.6トン/日相当

事業者：岩谷瓦斯

稼働開始予定：2030年

投資額：約300億円



同事業のスキームイメージ

同事業のEPC(設計・調達・建設)はコスモ岩谷水素エンジニアリング合同会社が担う。

コスモ岩谷水素エンジニアリングは、水素関連プロジェクトのエンジニアリング事業での協業を目的に、2023年11月にコスモエンジニアリングと岩谷産業が共同で設立した会社であり、同事業は両社協業の成果を建設段階から結実させるものだ。

2.背景 ― 水素エネルギーの重要性

水素は利用時にCO2を排出しないクリーンなエネルギーであり、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、モビリティ・発電・宇宙分野など、多様な用途で需要拡大が見込まれている。その普及には、安定的かつ競争力のある水素サプライチェーンの構築が不可欠となる。

また、製油所においては石油製品の精製プロセスで水素が不可欠であり、その安定確保は製油所の安定操業と燃料の安定供給を支える基盤となる。エネルギー安全保障の重要性が改めて高まる中、外部要因に左右されない水素供給源の確保は一層、重要性を増している。

こうした環境のもと、コスモエネルギーグループの製油所における水素製造・ハンドリングの知見と、岩谷産業グループの国内水素供給シェア約7割(オンサイト・パイピング除く、岩谷産業調べ)を有する製造・輸送・貯蔵ネットワークを組み合わせ、両社グループ全体で水素事業を強化することを目的に、同事業を推進する。

3.同事業で得られるメリットと将来への期待

・両社シナジーによる競争力ある水素供給：



両社が単独で設備投資する場合と比較し、製造機能を集約して製造コストを抑制することで、競争力のある水素サプライチェーンの構築を実現する。

・製油所の安定操業基盤の強化と将来変化への対応力確保：



新たな水素供給源を確保することで、製油所操業に不可欠な水素を安定的に確保する体制を構築するとともに、将来の石油化学業界再編やコンビナート構造変化を見据えた事業継続性と拡張性を確保する。