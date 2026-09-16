コスモエネルギーホールディングスのグループ会社であるコスモ石油マーケティングはこのほど、愛知県および名古屋市を通じて、国産SAF(Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料)を航空自衛隊「ブルーインパルス」に供給した。SAFを搭載したブルーインパルスは、2026年9月19日に愛知県内上空で展示飛行を実施する予定だ。

コスモエネルギーグループがブルーインパルスにSAFを供給するのは今回が3回目。国産SAFを搭載したブルーインパルスの展示飛行は今回が初めてとなる。

航空輸送におけるSAF利用を推進し、資源循環とサステナブル社会を実現

今回のブルーインパルス展示飛行に国産SAFが活用されることで、日本におけるSAF導入推進の姿勢を国内外へ示すとともに、航空分野における脱炭素化、国内資源の有効活用、循環型社会の実現に向けた機運醸成につながることが期待される。

今回供給したSAFは、2021年にNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「国産廃食用油を原料とするSAF製造サプライチェーンモデルの構築」助成事業として採択され取り組んできたものであり、国内で初めて大規模生産された国産SAF。持続可能な製品の国際的な認証制度「ISCC CORSIA認証」「ISCC EU認証」を取得している。

コスモ石油、日揮ホールディングス、レボインターナショナルの3社により設立されたSAFFAIRE SKY ENERGYが製造し、2025年度よりコスモエネルギーグループを通じてエアラインなどへの供給を開始した。

SAFFAIRE SKY ENERGYのSAF製造装置は大阪府堺市のコスモ石油堺製油所内にあり、国産廃食用油を原料としたSAFの社会実装を進めている。

コスモエネルギーグループは「2050年カーボンネットゼロ」をめざし、日本初となる国産SAF供給に向けてサプライチェーン構築を進めてきた。また、SAF原料としての再利用を目的として、サービスステーションでの廃食用油の市民回収実証を継続的に展開するなど、社会全体の機運醸成も後押ししている。

同社では「今後も、脱炭素化や循環型社会の実現を重要なテーマと認識し、社会的課題の解決と企業の持続的発展をめざすとともに、引き続き航空輸送におけるSAF利用を推進し、資源循環とサステナブル社会の実現に貢献してまいります」とコメントしている。

〈ブルーインパルスについて〉

ブルーインパルスは、航空自衛隊の存在を多くの人々に知ってもらうために、航空自衛隊の航空祭や国民的行事などで展示飛行を披露する専門のチーム。正式名称は、宮城県松島基地の第4航空団に所属する「第11飛行隊」。青と白にカラーリングされた機体が特徴で、複数機によるフォーメーション飛行などを披露する。展示飛行の詳細は、自治体などから情報発信される予定だ。