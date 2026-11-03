マッチングアプリの普及によって、かつてないほど手軽に異性と出会えるようになった現代。しかし、出会いの機会が増えたからといって、必ずしも結婚につながるわけではないのはなぜなのか?

書籍『なぜ出会いは増えたのに結婚できないのか マッチングアプリ創業者がデータで明かす、選ぶ技術・選ばれる技術』(上條景介／光文社)では、マッチングアプリ「Dine(現D³)」の創業者である著者が、出会いと結婚をめぐる問題をデータや自身の経験をもとに読み解きます。

本記事ではその一部を抜粋・編集して紹介。今回は『駅から5分の店が、ちょうどいい』。

駅で待ち合わせは、非モテ行動

金曜日の19時30分、恵比寿駅から徒歩7分の焼肉屋を予約した。 ちょうど1週間前にマッチした2歳年下の女性で、好きな食べ物を聞いたら「お肉!」と無邪気に返ってきたので、恵比寿では有名なこの店にした。 単価は1万円程度と少しお高めだが、焼肉屋とは思えないほど内装がお洒落だし、何よりユッケが絶品だ。 きっと気に入ってくれるだろう。

もちろんわかっている。 待ち合わせでは期待値を極限まで下げることが大切だ。 プロフィール写真が自分のどタイプだったので奮発してしまったが、詐欺写である可能性は念頭に置いている。 そうだ、ドタキャンされないよう朝イチでメッセージを送っておこう。

「19時20分に恵比寿駅西口のゑびす像前に集合しましょう!」

……この男性は、今、地雷を踏んだ。 正確には、信管が抜かれていない確率が50%くらいの地雷を踏んだ。 半分は無事に済むが、わざわざ踏む必要もない。

そう、初デートの待ち合わせを、駅前にしてはいけない。 駅前を指定した瞬間に「気遣いのできない男」の烙印を押されるリスクがある。 待ち合わせは、店の中でするのが正解だ。

なぜか。 たとえば彼女が東急東横線沿いで働いていたら、同じ東横線の代官山駅から5分歩いて店に着くほうが早い。 わざわざ中目黒駅で日比谷線に乗り換えて恵比寿駅に出るのは、ただの遠回りだ。

あるいは彼女が営業職で、その日はハイヒールで表参道の取引先を回り、靴擦れができていたら。 本当はタクシーで店に直行したいのに、わざわざ恵比寿駅で降り、痛む足で店まで歩かされることになる。

人には人の事情がある。 自分が山手線で1駅の渋谷勤務だからといって、恵比寿駅を待ち合わせに指定するのは、想像力が足りない。

そもそも金曜夜の恵比寿駅西口は、人でごった返している。 なんなら同じ時間帯に、マッチングアプリで出会った男女が10組はゑびす像前で待ち合わせているだろう。 加工された写真でしか見たことのない相手を、その中から見つけ出すのは至難の業だ。

しかも夜とはいえ、恵比寿の19時台はまだ明るい。 お互い仕事終わりの疲れた顔を、盛れないライティングの下でさらしながら、何を話せというのか。 隣を歩くのもまだ気恥ずかしい中、グーグルマップ片手に、当たり障りのない会話で店までの道を埋める羽目になる。 本当は、きちんとした自己紹介も弾む会話も、店で乾杯してお酒が入ってからにしたいはずだ。 そもそも夜を選んだのは、シラフで初対面の異性と話すのが苦手だからではなかったか。

これが店の席での待ち合わせなら、どうか。 完璧なライティングの中、5分前に着いて優雅に相手を待てる。 店員に案内されてきた女性が見えたら、すっと席を立ち「僕もちょうど今着いたところです」と挨拶する。 それだけで幸先のよいスタートが切れる。

実際、初デートの待ち合わせ場所をアンケートで取ると、年齢が上がるほど店内待ち合わせの比率が高まっていく。 大人たちが数々の失敗を乗り越えて行き着く先が、店内待ち合わせなのである。