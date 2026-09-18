コスモ石油、丸善石油化学、宇部丸善ポリエチレンおよびSAFFAIRE SKY ENERGYはこのほど、コスモ石油堺製油所内でのSAF(Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料)製造工程で併産されるナフサの活用を開始することを発表した。

廃食用油由来のナフサが、国際的なISCC認証制度を取得

この取り組みは、2021年にNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「国産廃食用油を原料とするバイオジェット燃料製造サプライチェーンモデルの構築」助成事業として採択され取り組んできたもの。

コスモ石油堺製油所内のSAF製造装置は国内初の大規模設備として2024年12月に完工し、2025年度から生産を開始。この装置から得られる廃食用油由来のナフサも、持続可能な製品の国際的なISCC(International Sustainability and Carbon Certification:国際持続可能性カーボン認証)認証制度を取得している。

＜廃食用油由来のナフサの特長＞

・国内資源を主活用することにより、輸送由来の環境負荷を低減

・従来と同様の製造工程で使用可能

・ライフサイクル全体での環境負荷低減(CO2排出削減)



＜各社の役割＞

・SAFFAIRE SKY ENERGY：廃食用油由来のナフサの製造

・コスモ石油：廃食用油由来のナフサの供給(マスバランス方式※1)

・丸善石油化学：基礎化学品の製造

・宇部丸善ポリエチレン：ポリエチレンの製造およびプラスチック製品への展開



同取り組みの背景と今後の展開

カーボンニュートラルの実現に向け、化学産業では原料段階からのCO2排出削減が求められている。ナフサは様々な化学製品の基となる基礎化学品の原料であり、その低炭素化はサプライチェーン全体の環境負荷低減に不可欠となる。

バイオマス原料から製造されるナフサは、従来の化石燃料由来のナフサに比べ環境価値の高い製品であり、持続可能な資源のひとつとして期待されている。

この取り組みで活用される廃食用油由来のナフサは、コスモ石油堺製油所内のSAF製造装置でSAFFAIRE SKY ENERGYが生産するSAFの連産品だ。

コスモ石油が供給する廃食用油由来のナフサに関する環境価値を付与した化学品原料を起点に、丸善石油化学および宇部丸善ポリエチレンが連携し、原料から最終製品まで一貫した低炭素サプライチェーンを構築。同取り組みにおけるナフサの受け渡しは、ISCC PLUS認証に基づき、マスバランス方式を用いて実施される。

4社は今後、供給量の拡大および用途開発を通じ、化学・繊維・包装分野など幅広い産業の脱炭素化を推進。また、国産バイオ資源の利活用を拡大し、循環型社会の実現に貢献していく。