コスモ石油、香川県坂出市、日揮ホールディングス、レボインターナショナルおよびSAFFAIRE SKY ENERGYは9月30日、SAF(Sustainable Aviation Fuel：持続可能な航空燃料)などの原料となる使用済み食用油の資源化促進を図るため、「持続可能な社会の構築に向けた廃食用油の資源化促進に係る連携及び協力に関する協定」を締結した。

協定締結式の様子(左からSAFFAIRE SKY ENERGYの西村勇毅最高執行責任者COO、レボインターナショナルの越川哲也代表取締役CEO、坂出市の有福哲二市長、コスモ石油の堀口正浩坂出物流基地長、日揮HDの秋鹿正敬専務執行役員)

同日には坂出市役所にて、有福市長の参加のもと協定締結式を実施。廃食用油の国産SAF製造向けの提供に関する連携は、四国地方で初めての取り組みとなる。

さらに坂出市は、SAFで航空機が飛ぶ世界を実現するプロジェクト「Fry to Fly Project」にも参画し、市内の家庭などから回収した廃食用油をSAFへとリサイクルする取り組みを進める。

【協定の趣旨】

コスモ石油、坂出市、日揮HD、レボインターナショナルおよびSAFFAIRE SKY ENERGYは、相互に連携・協力し、SAFの原料となる廃食用油の回収拡大を図るため、同協定に基づいて廃食用油回収の取り組みを進め、脱炭素・資源循環型社会の実現をめざす。

【協定の主な内容】

(1) 家庭系廃食用油の回収に関すること。

(2) 廃食用油を用いたSAF等の製造に関すること。

(3) 本再資源化を広く情報発信する機会の提供に関すること。

(4) ゼロカーボンシティ推進に関する情報発信および普及啓発に関すること。

(5) 脱炭素事業にかかる多様なステークホルダーとの連携に関すること。

(6) その他、同協定の趣旨を実現するために必要なこと。



【協定に基づく具体的な取り組み】

協定に基づき、坂出市では、市内8カ所に廃食用油回収場所を新たに設置し、市民からの廃食用油回収を9月30日に開始。回収した廃食用油はレボインターナショナルが収集・運搬し、国内初のSAF大規模生産を行うSAFFAIRE SKY ENERGYのプラント(大阪府堺市)に運び、国産SAFの原料として資源化する。

坂出市学校給食センターからの排出分については、2023年8月に国産SAF製造への提供を開始済み。2025年度の実績として、年間でおよそ4,500kgの廃食用油をSAF向けに活用している。

同協定により始動するプロジェクトフロー図

坂出市は今後、家庭系廃食用油の回収場所の拡大に関する検討や、市民・事業者などへの取り組みの周知・啓発に加え、SAFや資源循環、「ゼロカーボンシティ」に関する情報発信を行うこととしている。

資源の有効利用や廃棄物の削減はもちろん、市民一人ひとりが脱炭素に参加できる機会を創出することで、地域全体で「ゼロカーボンシティ」の実現をめざしていく。

【家庭系廃食用油回収の概要】

・回収開始日：2026年9月30日

・実施場所：市役所本庁舎、生活環境課、市立体育館、南部公民館、西庄公民館、マルヨシセンター池園店、コープ坂出店、マルナカ坂出店

・回収品目：家庭系廃食用油(家庭から出る使用済み食用油のみ回収)

※ラードや牛脂などの動物性油、マヨネーズ・ドレッシング類、鉱物油、家庭系以外の油は回収対象外



【国内初のSAF大規模生産事業の概要】

コスモ石油、日揮HD、レボインターナショナルは、2020年から国内における廃食用油の収集からSAFの製造・輸送・供給に至るまでのサプライチェーン構築に向けて事業化検討を進め、2022年に新会社SAFFAIRE SKY ENERGYを設立した。

廃食用油を原料にSAFを製造する国内唯一のプラントとして、2024年12月にコスモ石油堺製油所(大阪府堺市)内においてSAF製造装置の建設が完了し、2025年4月からSAFの供給を開始している。

供給するSAFは、持続可能な製品の国際的な認証制度であるISCC CORSIA認証、ISCC EU認証を取得済みであり、同認証取得により原料から供給まで国内で完結する国産SAFの提供体制が国際的な基準で認められている。