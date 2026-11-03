「いつかはタワマンに住みたい」。憧れの暮らしが始まっても、住んでみて初めて分かることや、日々の生活で気になることはあるものです。

今回は、人気漫画「#タワマン暮らし」から、タワマンに住んでから見るようになった「悪夢」に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

タワマン暮らしクイズ「タワマンをローンで購入後に見るようになった悪夢とは?」

35年ローンでタワマンを購入した主人公。「ああ…買ってしまった」と思いながら契約。その後、月に1回ほど、ある悪夢を見て飛び起きることがあるそうです。

さて、男性はどんな悪夢を見るのでしょうか?

① リストラされ、マンション価格まで暴落する夢

② ゴミ出しに出たら、自分の部屋に戻れなくなる夢

③ ローンというおばけにずっと追いかけられる夢

・・・・・・・・・・・・・・

✅タワマンをローンで購入後に見るようになった「悪夢」とは……続きはこちら!

・・・・・・・・・・・・・・

※答えはこの記事の最後にあります。

深層心理は嘘を付けない

憧れのタワマンを、少し背伸びしてローンで購入。「都内だから値段は落ちないだろう」と自分に言い聞かせても、心のどこかには不安が残っているのかも。そんな気持ちが顔を出したような悪夢に、思わず共感してしまいますね

▶なお、今回の答えは① リストラされ、マンション価格まで暴落する夢 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!