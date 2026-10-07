ロッテは7日、11月22日に2026年マリーンズファン感謝デー「MARINES FAN FEST 2026 supported by ビックカメラ」をZOZOマリンスタジアムで開催することになったと発表した。

メインコンテンツとして、FAN FEST恒例の「マリーンズ白黒対決」と題し、選手が「TEAM WHITE」と「TEAM BLACK」に分かれて様々な対決イベントを実施するほか、写真撮影会やサイン会などのファンサービスイベントも予定している。

なお、全席指定での開催となり、チケットの抽選販売は10月9日より順次開始。その他のイベント内容やチケットに関する詳細については、決定次第、球団公式ホームページにて発表する。

▼ 2026年マリーンズファン感謝デー「MARINES FAN FEST 2026 supported by ビックカメラ」開催詳細

開催日：11月22日

開催場所：ZOZOマリンスタジアム

開会時間：11時00分～※開場時間：9時30分

チケット販売：抽選販売は10月9日より順次販売開始予定

※少雨決行、荒天時は中止となる場合あり

※開場時間、開会時間は変更になる場合あり