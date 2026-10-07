







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、クローザーのエドウィン・ディアス投手が長らく故障・不振に苦しんだ。レギュラーシーズン終盤にようやく復調気配を見せたが、本人の手応えは登板を経るごとに強まっているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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今季のディアスは右肘遊離体、首の炎症で2度離脱した影響もあり、レギュラーシーズンは21登板、2勝2敗7セーブ、防御率8.68と振るわなかった。ただ、5試合連続無失点といい形で終えると、ポストシーズンでも日本時間7日終了時点で3試合連続無失点を記録している。



同メディアは「ディアスは好調な状態でレギュラーシーズンを終え、ポストシーズンでも引き続き効果的な投球を見せている。2-3で敗れた同5日の試合後、彼は『ここ2週間くらい、本当にたくさん取り組んできた。今日は本当に良かった。あとは自分の仕事をやり続けるだけだ』と語った」と言及。



合わせて、「ここまで段階を踏んで状態を上げてきて、我々は彼への信頼を取り戻したし、彼自身も自信を取り戻したと思う。だから、明日の夜にそういう起用をすることは十分に現実的な選択肢だと思う（7日の試合ではクローザーとして起用）。彼に試合を締めてもらうことには、とても自信を持っている」というロバーツ監督のコメントも伝えている。











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