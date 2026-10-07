「小細工は一切ない」岡本和真、オールルーキーチーム選出！　最下位打線…









岡本和真 最新情報

トロント・ブルージェイズに所属する30歳の岡本和真内野手が、ベースボール・アメリカが選ぶ2026年MLBオールルーキーチームに三塁手として選出された。メジャー1年目で33本塁打、92打点を記録した主砲の選出理由を、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

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同メディアによると、岡本は今季33本塁打、92打点に加え、59四球、26二塁打をマーク。



苦しいシーズンを送ったチームにあって、打線の主軸として最も大きな貢献を果たした。



選出にあたり、ベースボール・アメリカのマット・エディ氏は「岡本の野球に小細工は一切ない。



それはここでも日本でも同じで、日本では1シーズン最多41本塁打を放ち、ほかにも5度30本塁打に到達している」と評価した。



さらにエディ氏は打撃スタイルについて「強く打ち返せる球を探し、そのためなら空振りや三振も受け入れる（今季は183三振）」と分析している。



岡本の数字は、チーム事情を踏まえるとさらに際立つ。











なぜならブルージェイズは今季、得点・本塁打・打点のいずれもア・リーグ最下位に沈んだからだ。



チーム内で岡本以外に15本塁打以上を記録したのはジョージ・スプリンガー外野手のみ。



打点で岡本に次ぐのはアンドレス・ヒメネス内野手の59打点で、大きく差がついている。



また、2桁本塁打を記録した選手はわずか4人にとどまり、その中にブラディミール・ゲレーロJr.内野手は含まれていない。



なお、オールルーキーチームには捕手としてカンザスシティ・ロイヤルズのカーター・ジェンセン捕手、一塁手としてシンシナティ・レッズのサル・スチュワート内野手、遊撃手としてデトロイト・タイガースのケビン・マクゴニグル内野手、外野手としてニューヨーク・メッツのカーソン・ベンジ外野手らも名を連ねた。



孤軍奮闘のシーズンで残した岡本のインパクトは、確かな評価となって表れている。



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