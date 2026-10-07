







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、左膝や右腕の問題が完全には解消しておらず、ポストシーズンでも状態を管理しながら出場することになる。本人も根本的な原因についてはまだ把握できておらず、オフシーズンに詳しく向き合う考えを示した。米メディア『ドジャーブルー』のブレイク・ウィリアムス記者が10月3日（日本時間4日）に言及した。



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大谷は今季、複数の故障に苦しみ、9月には2週間にわたって戦列を離れた。その時点ですでに左膝の痛みや右上腕二頭筋、右腕の違和感によって、今季中の投手復帰も断念していた。



それでもレギュラーシーズン最後の5試合で復帰し、休養前と比べて身体状態は改善。本人も良い感覚を得ていたという。



一方で、大谷は「これらすべての根本的な原因を、まだしっかり把握できていない」と説明。「オフシーズンになればもう少し時間ができるので、その時に詳しく対処していくことになると思う」と語った。



心配される大谷の状態について、ウィリアムス氏は「彼の健康状態に関する疑問は、それが問題ではないこと、あるいは少なくとも対処できる問題であることが証明されるまで残り続けるだろう」と言及した。



今季の大半を怪我と向き合いながら過ごした大谷だったが、ポストシーズンでも完治することはなかった。状態には依然として不安が残るが、うまく体調管理をしながら、チームをワールドシリーズ3連覇へと導いてほしい。











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