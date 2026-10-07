







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間7日、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズ第3戦に3-1で勝利した。相手エースのクリス・セール投手を攻略したが、チームとしては狙い通りの展開だったようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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同戦のドジャース打線は3回まで無得点に封じられるも、62球を投げさせるなど粘りの姿勢を見せる。すると、両チーム無得点で迎えた4回裏に、キケ・ヘルナンデス内野手の2ラン、フレディ・フリーマン内野手のソロが飛び出し3点を先制。結果的に、セールを5回95球で早々に降板させることに成功した。



同メディアは「ドジャースはセールを力で圧倒することはできないと分かっていたため、彼を消耗させることに狙いを定めた。フリーマンはそのアプローチが、勝利を収める最後のアウトを迎える前から功を奏していたと考えている」と言及。



続けて、「早いカウントでアウトにならないようにする。それしかできないとしても、彼を早く降板させることができればいいと思っていた。そして、それを実行できた」、「スコアに関係なく大きな勝利だ。自分たちの打席内容にはすごく手応えがあった。あと少しという打球もあったし、相手にもいいプレーをされた。でも、彼を5回で降板させられたことは、僕たちにとって本当に大きかった」というフリーマンのコメントを伝えている。











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