KO1KEYZ、日韓同時デビュー　『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から新たな一歩

『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生した12人組グローバルボーイズグループ・KO1KEYZ（コイキーズ）が、本日10月7日にDEBUT SINGLE『KO1KEYZ』をリリースし、日韓同時デビューを果たした。同作はオリコンデイリーシングルランキング（10月6日付）で1位を獲得している。

【写真を見る】前日に開催された『KO1KEYZ DEBUT SHOWCASE』

デビュー前日の10月6日には、東京都内で『KO1KEYZ DEBUT SHOWCASE』を開催。抽選で選ばれたファンを前に、「KO1KEYZ」「恋GAME」や『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』のコンセプト評価曲を披露した。YUKIは体調不良のため欠席し11人での出演となったが、DAIKIは「誰ひとり欠けないグループでいたい」と、12人で活動していく決意を語った。

下手から：RYUJI・ISSA・SHINHAENG・TOWA・SIYOUNG・YOSHIKI・ DAIKI・KOSUKE・KEITO・YURA・RYOGA ※YUKIは体調不良のため欠席

そしてデビュー当日には、グループ名の”恋（KO1）”にちなみ、51分間の記念生配信を実施。前日の10月6日には、メンバーがタワーレコード渋谷店や新宿サザンテラスで開催中の「キュントゥグンPOP-UP」を訪れ、店頭に並ぶCDや広告、ファンから寄せられたメッセージを目にしたという。

生配信では、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』のオーディション中に披露した「1分PR」に再挑戦。それぞれが当時の自己PRをアップデートして披露したほか、ファンのKO1LYとともにデビュー曲「KO1KEYZ」のMVを鑑賞した。MVはリリース発表時点で713万回再生を突破しており、1000万回再生を達成した際には「キュントゥグン生配信」を行う予定だという。

配信の終盤では、メンバーがデビューを迎えた心境をそれぞれコメント。RYUJIは「初心を忘れずに、ここからがスタートなので僕達12人全員で頑張っていきたいと思います」と語り、ISSAは「KO1LYのみんなともっともっと高いところまでいきたいと思ってるのでこれからもよろしくお願いします。大好きです！」とファンへメッセージ。リーダーのDAIKIも「この日を絶対に忘れたくない」と話し、「たくさんKO1KEYZのことを愛してくれるとうれしいです！」と呼びかけた。

DEBUT SINGLE『KO1KEYZ』には、恋が始まる瞬間の高揚感を表現したタイトル曲「KO1KEYZ」をはじめ、新曲「恋GAME」「Key of Story」を収録。さらに、『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』のコンセプト評価曲「BLACK ANGEL」「Neko（ねこ）」、番組テーマソング「新世界（SHINSEKAI）」がKO1KEYZバージョンとして形態別に収められている。また、デビュー日の0時には「KO1KEYZ (Korean ver.)」の映像も公開された。

KO1KEYZは現在、初のファンミーティング『2026 KO1KEYZ 1ST FAN MEETING』を東京、兵庫、ソウルで開催中。今後は韓国の音楽番組への出演も予定されている。

KO1KEYZ『KO1KEYZ』

配信リンク：https://lnk.to/KKZ_KO1KEYZ

CD発売中

形態：初回限定盤A、初回限定盤B、通常盤、FC限定盤（全15形態）

通常盤収録曲：

1. KO1KEYZ

2. 恋GAME

3. Key of Story

4. 新世界（SHINSEKAI） -KO1KEYZ ver.-