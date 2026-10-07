零9世代、初の音源作品「JiG」配信リリース、ドラマーROTOが加入し4人体制に

2025年結成のロックバンド、零9世代（ゼロキュウセダイ）が、初の音源作品となるデジタルシングル「JiG」を10月7日に配信リリースした。

零9世代は、ACE（Vo）、No.178（Gt）、娑婆訶（Ba）からなるバンドとして、音源リリースに先駆けてライブを中心に活動してきた。同日、ドラマーのROTOが正式に加入したことも発表され、4人体制での新アーティスト写真が公開された。

バンドは自らの音楽を「スクラップミクスチャーロック」と称する。人生で抱えた傷や行き場のない感情を、整えずにそのまま音楽にすることを掲げ、ラウドなバンドサウンドに同期による電子音を重ね、ジャンルを横断するアレンジとメロディを軸にしている。

「JiG」は、何度うまくいかなくても諦めないことを肯定し、最後にはすべてを「勝ち」に変えればいいと歌う楽曲。リリース前からライブで演奏され、SNSやYouTubeでデモ音源の一部が公開されていたことから、音源がない段階でライブ会場では観客がサビを合唱する場面も生まれていたという。

10月12日には、大阪・心斎橋エリアで開催されるサーキットイベント「Maxell presents FM802 MINAMI WHEEL 2026」に出演。新体制でステージに立つ。

＜リリース情報＞

零9世代

1st Digital Single「JiG」

2026年10月7日（水）配信リリース

https://orcd.co/zero9-sedai_jig

＜ライブ情報＞

Maxell presents FM802 MINAMI WHEEL 2026

2026年10月10日（土）〜12日（月・祝）大阪・心斎橋エリア

※零9世代の出演：10月12日（月・祝）心斎橋 AtlantiQs 17:00〜

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