







阪神タイガース 最新情報



阪神タイガースの梅野隆太郎選手は6日、本拠地・甲子園球場で行われた広島東洋カープ戦に代打で出場。1軍では8月14日の広島戦以来となる出場で、初球から安打を放った。







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1点リードの6回、1死二塁の好機で先発・大竹耕太郎投手の代打として登場。広島3番手の森翔平投手が投じた初球、132キロのチェンジアップを捉えて左前に運んだ。



二塁走者は三塁で止まり、続く近本光司選手の四球で1死満塁としたが、追加点は奪えなかった。



梅野選手はそのまま7回からマスクをかぶり、今季限りで現役を引退する同期入団の岩貞祐太投手とバッテリーを組んだ。



岩貞投手が先頭の末包昇大選手を空振り三振に仕留めると、その後も岩崎優投手、石井大智投手、工藤泰成投手と継投して9回まで無失点。



チームは2-1で逃げ切った。梅野選手は8回の第2打席で四球を選んでいる。



梅野選手は福岡工大城東高、福岡大を経て2013年ドラフト4位で阪神に入団。プロ13年目の今季は、この試合を含めて25試合に出場し、打率.194、1本塁打、3打点となっている。































【動画】8月14日以来の出場で初球打ち！梅野隆太郎の鮮やかな左前打がこちら



DAZNベースボールのXより





引退する同期に捧ぐ一本



8/14以来の出場機会

梅野隆太郎 鮮やか初球打ち



⚾️阪神×広島

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【了】