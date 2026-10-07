結婚をめぐる環境は、都会と田舎でも少し違うもの。結婚式の規模や地域ならではの風習など、住む場所によって「結婚あるある」に違いを感じることもあるかもしれません。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎での結婚に関する漫画をご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「友達に結婚報告をした主人公、その後に起きたこととは?」

友達とカフェでお茶をしていた時に、結婚することを報告した主人公。その後、いつものように過ごしていた主人公でしたが、思わぬ出来事が待っていました。

さて、主人公にその後何が起きたのでしょうか?

① 結婚式場から電話がかかってきた

② 会う人みんなに「結婚おめでとう」と言われた

③ 「地元の英雄」として扱われた

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✅友達に結婚報告をした主人公、その後に起きたこととは……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

人との距離感、近い方がいい? 遠い方がいい?

都会と田舎では、人付き合いの距離感に違いを感じることも。近所の人同士が顔見知りだったり、知り合い同士が思わぬところでつながっていたりと、「そこもつながっているの!?」と驚くこともあるかもしれません。

人との距離が近いからこそ感じられる温かさも、ちょっぴり気恥ずかしくなる瞬間も、田舎暮らしならではなのかもしれませんね。

▶なお、今回の答えは② 会う人みんなに「結婚おめでとう」と言われた でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!