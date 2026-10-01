住む場所が変われば、身近なお店との付き合い方も変わるもの。なかでも、普段何気なく利用しているコンビニは、田舎と都会で意外な違いを感じることもあるようです。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎のコンビニ事情に関する漫画をご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「田舎に住む友達に聞いて驚いた、都会のコンビニとの違いとは?」

都会に住む主人公。田舎に住む友達の家で、「コンビニに行こう」という話になりました。ところが、話を聞いてみると、主人公にとっては意外な都会と田舎のコンビニの違いが判明します。

さて、田舎に住む友達に聞いて驚いた、その違いとは何だったのでしょうか?

① 賞味期限が切れていた

② トイレが充実していた

③ 徒歩圏内ではなかった

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✅田舎と都会でこんなに違う!? 友達に聞いて驚いた「コンビニ事情」……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

田舎と都会では「近くのコンビニ」の感覚も違う?

ちょっと飲み物が欲しいときや、買い忘れに気づいたときなど、気軽に立ち寄れるイメージのあるコンビニ。しかし、田舎では「コンビニ＝歩いてすぐ行ける場所」とは限らないようです。

▶なお、今回の答えは③ 徒歩圏内ではなかった でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!