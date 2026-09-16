暑さが少しずつ落ち着いてくると、日常のちょっとしたところにも秋らしさを感じるようになります。

服装や食べ物、日の短さなど、季節の変化を感じるポイントはいろいろ。住んでいる場所によっても、「秋が来た」と実感する瞬間には違いがありそうです。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、田舎の秋に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「秋の訪れを感じた"音"は?」

季節が夏から秋へと移り変わるころ。田舎で暮らす主人公は、日常のなかで聞こえてきた"ある音"から、秋の訪れを感じます。

さて、主人公が「秋が来た」と感じたのは、どんな音だったのでしょうか？

① 強い風の音

② 焼き芋屋さんの声

③ 何かしらの鳴き声

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✅田舎暮らしで感じる「秋の合図」とは……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

田舎では年中"何かしらの音"がする...!?

夏の夜にはカエルの鳴き声、秋の夜には虫の鳴き声。季節が変われば聞こえてくる生き物の声も変わりますが、田舎では一年を通して"何かしらの音"が聞こえてくるようです。

季節の移り変わりを、気温や景色だけでなく「音」で感じられるのも、田舎暮らしならではなのかもしれません。

▶なお、今回の答えは③ 何かしらの鳴き声 でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!