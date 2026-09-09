地方暮らしでは、買い物や通勤など毎日の移動に車が欠かせない地域もあります。なかでも雪国では、いつもの車通勤にも思わぬ苦労がつきもの。

今回は、人気漫画「#田舎あるある」から、雪国での車通勤に関するエピソードをご紹介します。

ぜひ、このあとの展開を予想してみてください。

田舎あるあるクイズ「雪国の車通勤で起きたトラブルとは?」

冬のある朝、車で仕事へ向かおうとした男性。ところが、雪国ならではのトラブルによって、すぐには出発できない状況になってしまいました。

ただでさえ慌ただしい出勤前。果たして、男性を困らせたのはどんな出来事だったのでしょうか?

① 駐車場から車を出すのに1時間かかった

② フロントガラスが凍って前が見えなかった

③ 雪に埋もれて自分の車が見つからなかった

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✅雪国ならではのトラブルとは……続きはこちら!

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※答えはこの記事の最後にあります。

雪国の車通勤、余裕をもって家を出ないといけない理由は...

ただでさえ慌ただしい朝に、すぐ車を出せないとなると焦ってしまうもの。雪や凍結のある地域では、「車に乗るまで」「安全に出発できるまで」も含めて通勤時間を考える必要があるのが、大変なところなのかもしれません。

▶なお、今回の答えは② フロントガラスが凍って前が見えなかった でした!

「どういうこと?」と思ったあなた、まんが本編で真意をチェック!!