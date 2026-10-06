「日本のスーパースター」村上宗隆、100敗続きの球団を地区S王手に！？　…









村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手が、3年連続100敗超からポストシーズン進出を果たしたチームの躍進を象徴する存在として評価されていると、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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ホワイトソックスはクリーブランド・ガーディアンズとのア・リーグ地区シリーズ（5回戦制）で2連勝し、2005年以来となるリーグ優勝決定シリーズ進出まであと1勝に迫っている。



第3戦は本拠地レート・フィールドで行われ、3年連続100敗超を経たチームにとって初のポストシーズンのホームゲームとなる予定だ。



同メディアのアンソニー・カストロビンス記者は、近代野球史上最多の敗戦を喫した2024年から短期間で立て直したチームの背景を分析。



トレードやドラフト、育成の成功例を挙げた上で、最大の目玉補強として村上の名前を挙げている。



同メディアによると「村上は日本のスーパースターで、予想されていた市場が形成されなかったことで、事実上ホワイトソックスのもとに転がり込んできた」という。



さらに「より相応しいはずの他球団が村上の空振りの多さを理由に手を引く中、再建中のホワイトソックスが飛びつき、巨大なパワーアップを手にした」と評した。











実際、村上はポストシーズンの舞台でもその長打力を発揮している。



3日（日本時間4日）の地区シリーズ第1戦では、4回にガーディアンズの新人左腕パーカー・メシック投手の初球を捉え、自身ポストシーズン初本塁打を記録。打球速度112.2マイル、推定飛距離440フィートの特大弾で、チームは3-0で勝利している。



この一発について、クリーブランド・ガーディアンズのオースティン・ヘッジス捕手は「彼はまさに怪物だ。どの球でも、どのコースでも本塁打にできる」と脱帽。



村上本人も「本当に大事な試合で最初の本塁打を打ちたかった。だから、打てて本当に嬉しい」と喜びを語った。



ウィル・ベナブル監督は「チームのアイデンティティを見ると、まさにアンダードッグの精神だ。上位指名ではなかった選手が多く、反骨心を持っている」とチームを表現する。



開幕前のプレーオフ進出確率がわずか1.1％だったことを考えれば、驚きをもって受け止められているのも当然だと言えるだろう。



それを踏まえ、同メディアは「最終的に、過小評価されていた多くのピースが同時にかみ合った」と総括している。



リーグ優勝が射程に入る中、本拠地に戻る第3戦でも村上のバットがチームを勢いづけられるのか注目が集まる。



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