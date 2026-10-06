







今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する28歳の今井達也投手が、来季の選手オプションを行使する可能性が高いと、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

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同メディアのブライアン・マクタガート記者は、アストロズのオフシーズンを左右する5つの課題を整理。



その一つとして「今井は2027年の契約オプションを行使するのか」を挙げた。



同メディアによると「今井の契約は3600万ドル（約56億5000万円）が残っており、2027年と2028年に選手オプションが付いている」という。



今井は先週、2027年分として1800万ドル（約28億3000万円）が支払われるオプションの行使について、家族や代理人のスコット・ボラス氏と話し合う意向を示していた。



それを踏まえ、同メディアは「23試合（うち15先発）で防御率4.93に終わり、最後は敗戦処理の救援登板で締めくくったシーズンを考えれば、その金額を見送るとは考えにくい」と主張している。



アストロズはワイルドカードシリーズを前に、今井を救援要員としてロースターに登録。



ジョー・エスパダ監督は「今井はここ数試合、本当に良い球を投げている。空振りを奪える球を持っていて、必要なら多くのイニングを稼いでくれる」と期待を寄せていた。











しかし、第1戦で今井に登板機会はなく、アストロズはシカゴ・ホワイトソックスに2連敗して敗退となっている。



今季のアストロズを振り返ると、故障者が相次いだ投手陣は球団記録となる19人の先発投手を起用し、チームは開幕から20勝31敗と出遅れた。



その中で同メディアは「今井とライアン・ワイスの獲得は失敗だった」と厳しく評価している。



チームは81勝81敗でア・リーグ西地区を制したものの、8月24日にはデーナ・ブラウンGMと袂を分かった。



新GMの選任に加え、契約が10月末で切れるエスパーダ監督の去就も決まっていない状況だ。



同メディアは「誰がGMに就任するにせよ、やるべき仕事は山積みだ」と指摘しており、メジャー1年目で苦しんだ今井が来季どのような立場で巻き返しを図るのか注目される。



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