「早々に敗退することに…」ドジャース、まさかの地区シリーズ敗退が有力視…









大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、アトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズ最初の2試合で安打2と本来の力を発揮できていない。スター選手が揃う打線も今季後半は絶対的とは言えず、大谷の復調が3連覇の鍵を握る。米メディア『ファン・サイデッド』のザカリー・ロットマン記者が10月5日（日本時間6日）に言及した。



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大谷はディビジョンシリーズ最初の2試合でわずか単打2本のみ。豪華な戦力を誇るドジャースでも、大谷が平均的な打者にとどまるならブレーブスを突破することは簡単ではない。



今季は他の主力も例年ほど圧倒的な数字を残していない。ムーキー・ベッツ内野手は打率.257、本塁打23、OPS.787で、カイル・タッカー外野手は本塁打17、OPS.715、テオスカー・ヘルナンデス外野手もOPS.759でシーズンを終えた。



大谷自身も後半戦47試合で打率.245、出塁率.325、長打率.447、本塁打8、打点23を記録。wRC+は106で、前半戦の157から大きく低下した。



不振を脱却できない大谷について、ロットマン氏は「ドジャースは2試合でわずか得点7にとどまっており、決して良い数字とは言えない。彼が調子を取り戻せない場合、ドジャースの失敗を許容できる余地は極めて狭くなる。その結果、10月の早々に敗退することになりかねない」と言及した。



ポストシーズンは簡単な戦いではないとわかっていながらも、いきなり苦境に立たされたドジャース。ワールドシリーズ3連覇を現実のものとするためには、大谷の復調が必要不可欠だ。











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