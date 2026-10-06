◆ 藤川監督就任2年目で快挙

3日、阪神が球団史上初となるセリーグ連覇を成し遂げた。優勝セレモニーが行われた6日に放送されたCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣が阪神の今季の戦いぶりを振り返った。

笘篠賢治氏は、今季の阪神について「投打ともにバランスがとれたチームだと感じた」と評価。救援陣についても「チームの抑えが岩崎に始まり、ドリスになって、途中からは工藤が務めた」と振り返り、「一年を通してみんなが役割をきっちりこなした結果」と、シーズンを通じて選手たちがそれぞれの役割を果たしたことを称えた。

さらに「工藤がハマると岩崎、ドリスが前に回った」と、工藤の台頭によって救援陣の起用にも幅が生まれたことを指摘。石井がケガで離脱した長い期間も「木下が埋めてくれた」と、故障者が出ても他の選手がカバーしたことに触れ、「安定した戦いだった」と今季の阪神を総括した。

一方で、シーズン中には近本が離脱するアクシデントもあった。「近本が離脱した後に、雨の中止が多かった。日程が後ろに回ったが、阪神は近本が帰ってきてからますます勢いがついた」とコメント。その上で「そういう意味では、大変なことが多くあったが、恵みの雨だったと思う」と語り、さまざまな出来事を乗り越えながらシーズンを戦い抜いた阪神の連覇を評価した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』