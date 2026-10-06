ブルボンは10月6日、大粒のエアイングミ"しゃりもにグミ"シリーズの新フレーバー「しゃりもにグミ和梨味」を全国ののコンビニエンスストア、量販店、ドラッグストアなどで発売した。
同商品は、国産の梨果汁を使用し、爽やかな香りとすっきりとした甘酸っぱさを味わえるグミ。表面のパウダーによる"しゃりしゃり食感"と、大粒グミの"もにもに食感"の組み合わせが特長で、和梨の味わいを引き立てる食べ応えのある仕上がりとした。
価格はオープン。
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