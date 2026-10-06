芸術と遊び創造協会は10月2日、「グッド・トイ2026」の受賞玩具31点を発表。全国16のおもちゃ美術館にて随時展示がスタートしており、10月25日には、東京おもちゃ美術館で開催される「グッド・トイフォーラム2026」にて、大賞および部門賞が発表される。
同NPOが考える「グッド・トイ」とは、人間の五感に響き、人と人との交流を生み出す力をもったおもちゃ。約40年前から毎年グッド・トイの選定活動を行っており、今年は、日本の木の魅力を活かしたおもちゃ、樹液をとったゴムの木を活用したサステナブルおもちゃ、創意工夫を楽しむ組み立ておもちゃ、世代を超えて多人数で遊べるアナログゲームなど、個性あふれるおもちゃ31点が選出された。
「グッド・トイ2026」受賞おもちゃは以下のとおり。
- もちっとラトル こぐまくんの焼き立てパン｜TowaStela
- TIMBLO｜ウッディプッディ
- まるでつみき｜工房ホリタ
- カラフルボール｜プラントイ社(タイ)・プラントイジャパン
- Stapelstein Original Rainbow｜AND CHIL
- バランス積木 海物語｜夢作房てげてげ
- おにぎりガラガラ｜ひよことパンダの木工店
- 恐竜パズル(ティラノサウルス)｜ひよことパンダの木工店
- オリーボール｜ヴィィクトリースポーツ社・ラングスジャパン
- フォルテ・カラフル動物積み木｜もくもの工房
- ピタパレ マグネット ブロック｜フェリクロス
- カモンマイハウス｜なかよしライブラリー
- ハシツミー｜マツ勘
- にじいろクーゲルバーン｜グリムス社・ブラザー・ジョルダン社
- アニマルマラカス｜端材工房
- アニマルカタカタ｜端材工房
- Feel-Good Cubes Poton-｜エド・インター
- 森のアイスクリーム｜飛騨由来
- Teneru -テネル-｜オークヴィレッジ
- てっぺんつみき｜つみきや
- パズマグ｜村上木材
- クムタス｜シャオール
- バズビルダー｜GNO
- チャチャキューブ｜増田屋コーポレーション
- Artoy Model(アートイモデル)｜不二宮製作所
- ぷかぷかうきわ｜シュテルン工房
- BAUM｜木のおもちゃ工房チュリー
- KIKKA｜ウインテック
- ラトル・キャンディー｜マンハッタントーイ社・ボーネルンド
- ジャラットプレート｜くもん出版
- ディンプル｜Fat Brain Toys社・ドリームブロッサム
受賞おもちゃは全国16のおもちゃ美術館で順次展示されており、その多くがグッド・トイ常設展示室を設置。実際に手に取って遊びながら、その魅力を体験できるという。東京おもちゃ美術館では10月2日から展示が始まっている。
さらに、10月10日～11日には、「東京おもちゃ美術館」(東京都新宿区)にて遊びの祭典「東京おもちゃまつり」が開催される。受賞おもちゃに触れるほか、一部のグッド・トイ受賞メーカーによる出展も予定されている。
なお、10月25日に同館で開催される「グッド・トイフォーラム」にて、「グッド・トイ2026」の大賞および部門賞が発表される。