芸術と遊び創造協会は10月2日、「グッド・トイ2026」の受賞玩具31点を発表。全国16のおもちゃ美術館にて随時展示がスタートしており、10月25日には、東京おもちゃ美術館で開催される「グッド・トイフォーラム2026」にて、大賞および部門賞が発表される。

  • 「グッド・トイ2026」の受賞玩具31点

    「グッド・トイ2026」の受賞玩具31点

同NPOが考える「グッド・トイ」とは、人間の五感に響き、人と人との交流を生み出す力をもったおもちゃ。約40年前から毎年グッド・トイの選定活動を行っており、今年は、日本の木の魅力を活かしたおもちゃ、樹液をとったゴムの木を活用したサステナブルおもちゃ、創意工夫を楽しむ組み立ておもちゃ、世代を超えて多人数で遊べるアナログゲームなど、個性あふれるおもちゃ31点が選出された。

「グッド・トイ2026」受賞おもちゃは以下のとおり。

  • もちっとラトル　こぐまくんの焼き立てパン｜TowaStela
  • TIMBLO｜ウッディプッディ
  • まるでつみき｜工房ホリタ
  • カラフルボール｜プラントイ社(タイ)・プラントイジャパン
  • Stapelstein Original Rainbow｜AND CHIL
  • バランス積木　海物語｜夢作房てげてげ
  • おにぎりガラガラ｜ひよことパンダの木工店
  • 恐竜パズル(ティラノサウルス)｜ひよことパンダの木工店
  • オリーボール｜ヴィィクトリースポーツ社・ラングスジャパン
  • フォルテ・カラフル動物積み木｜もくもの工房
  • ピタパレ マグネット ブロック｜フェリクロス
  • カモンマイハウス｜なかよしライブラリー
  • ハシツミー｜マツ勘
  • にじいろクーゲルバーン｜グリムス社・ブラザー・ジョルダン社
  • アニマルマラカス｜端材工房
  • アニマルカタカタ｜端材工房
  • Feel-Good Cubes Poton-｜エド・インター
  • 森のアイスクリーム｜飛騨由来
  • Teneru -テネル-｜オークヴィレッジ
  • てっぺんつみき｜つみきや
  • パズマグ｜村上木材
  • クムタス｜シャオール
  • バズビルダー｜GNO
  • チャチャキューブ｜増田屋コーポレーション
  • Artoy Model(アートイモデル)｜不二宮製作所
  • ぷかぷかうきわ｜シュテルン工房
  • BAUM｜木のおもちゃ工房チュリー
  • KIKKA｜ウインテック
  • ラトル・キャンディー｜マンハッタントーイ社・ボーネルンド
  • ジャラットプレート｜くもん出版
  • ディンプル｜Fat Brain Toys社・ドリームブロッサム
  • 2026年8月に開館した「富士山 木のおもちゃ美術館」(静岡県御殿場市)

    2026年8月に開館した「富士山 木のおもちゃ美術館」(静岡県御殿場市)

受賞おもちゃは全国16のおもちゃ美術館で順次展示されており、その多くがグッド・トイ常設展示室を設置。実際に手に取って遊びながら、その魅力を体験できるという。東京おもちゃ美術館では10月2日から展示が始まっている。

  • 東京おもちゃまつり(東京おもちゃ美術館)

    東京おもちゃまつり(東京おもちゃ美術館)

さらに、10月10日～11日には、「東京おもちゃ美術館」(東京都新宿区)にて遊びの祭典「東京おもちゃまつり」が開催される。受賞おもちゃに触れるほか、一部のグッド・トイ受賞メーカーによる出展も予定されている。

  • 「グッド・トイ2025」

    「グッド・トイ2025」

なお、10月25日に同館で開催される「グッド・トイフォーラム」にて、「グッド・トイ2026」の大賞および部門賞が発表される。