いよいよ本格的な夏がやってきました。近年は40℃近い猛暑日も珍しくなく、学校や保育園では外あそびやプールが中止になる日も増えています。そんな暑さのなかでも、容赦なくやってくる夏休み。「子どもの体調を最優先に過ごしたい」と思う一方で、「家遊びのネタがもうない！」「子どもの体力を発散させられない」「気づけば動画漬けになってしまう……」と、多くの保護者が夏ならではの悩みを抱えています。一体、この夏、どう過ごせばいいの！？ 今回は、そんな途方に暮れるパパママに、涼しい室内で1日中エネルギーを発散できるスポットをご紹介。ボーネルンドの室内あそび場 「キドキド」で実際に過ごしたリアルな様子をレポートします。

涼しい室内なのに、思いっきりからだを動かせる！！

ショッピングモール併設の「キドキド」で夏の1日を満喫してみた

「あそぶことは生きること」を理念に掲げるボーネルンドが展開する「キドキド」。6ヶ月の乳幼児から12歳の小学生までを対象とした室内あそび場には、こころ・頭・からだを刺激する多様な遊具が揃っています。天候に左右されず、夢中になってあそびながら、子どもの成長につながるさまざまな体験ができる施設です。

今回は、昨年リニューアルした「あそびのせかい イオンモールむさし村山店」で2組の親子がキドキドを体験します。都内最大級の広さを誇るイオンモールむさし村山は、飲食店や専門店が揃い、雨の日も酷暑の日も快適に過ごせる絶好のロケーションです。

さらにボーネルンドでは7月18日〜8月31日に夏のキャンペーン 「BorneLund PLAYFUL SUMMER2026」を開催。利用料金がお得になる＆特別プログラムが実施される、夏のお出かけにぴったりなインフォメーションを早速チェックしてみましょう！

あそびの世界へナビゲート! ボーネルンドのプレイリーダー プレイリーダー藤田さん ボールあそびや大きなトランポリン「エアキャッスル」でのジャンプなど、様々な動きに挑戦させてくれるのが得意。子どもたちの「できた！」瞬間を親御さんと喜び合うことがやりがい。 ボールあそびや大きなトランポリン「エアキャッスル」でのジャンプなど、様々な動きに挑戦させてくれるのが得意。子どもたちの「できた！」瞬間を親御さんと喜び合うことがやりがい。 プレイリーダー土谷さん 想像をふくらませてあそぶごっこあそびや全力でからだを使うダイナミックなあそびが得意。子どもたちが「やってみたい！」に挑戦して「できた！」という時の大きな笑顔が大好物。 想像をふくらませてあそぶごっこあそびや全力でからだを使うダイナミックなあそびが得意。子どもたちが「やってみたい！」に挑戦して「できた！」という時の大きな笑顔が大好物。

入場ゲート

「あそび場受付サイト」で入場受付を済ませたら、靴を脱いで荷物をロッカーへ。身軽になったら、いよいよあそびのスタートです。

キドキドは保護者の方も一緒に入っていただいて、お子さんと一緒に思い出作りができる施設。ただ、どうやって使うか分からない遊具も多いかと思いますので、一緒にあそびたくなるような仕掛けを、私たちがどんどん伝えていきます。まずは親御さんがやってみると、雰囲気にお子さんも慣れてきて徐々に緊張もほぐれていきますよ。





すごく広々としているんですね。公園あそびよりも安全そう。入った瞬間から走り出して、あそび続けてる！！ これならありまった体力を消耗できますね。





すごく清潔感があるなというのが第一印象。赤ちゃんから小学生まで幅広い年齢の子どもたちがあそべる遊具があるのがいいですね！





アクティブオーシャン

子どもたちが真っ先に走り出して行ったのは「ボールプール」。アクティブオーシャンは、登る、渡る、ぶら下がる、投げるなど、子どもの成長に欠かせない多様な動きをあそびながら引き出すエリアです。幼児期から12歳頃までは、運動機能が急速に発達し、様々な動きを身につけやすい時期。キドキドでは、こうした発達段階に着目し、子どもたちが自然に多様な動きに挑戦できる環境を整えています。

数万個のボールをかき分けて移動するとウォーミングアップに。高さ3mの「ツインタワー」では登ったり、滑り降りたり、不安定な橋を渡ったり……と、全身を使ったダイナミックなあそびが楽しめます。

まわる、渡る、ぶら下がるといった「バランスをとる」動き。はう、登る、くぐるといった「からだを移動する」動き。つかむ、投げる、蹴るといった「ものを使う・扱う」動き。キドキドには、これら幼児期の発達に大切な「36種類の基本動作」を体験できる遊具が揃っています。





「やりたい」という挑戦意欲、「できた」という達成感、「褒められたい」という承認欲求……様々な体験を通して、どんどん自信に繋げられる設計になっています。





回転遊具「サイバーホイール」であそぶ、TくんとYくん

親子で一緒にあそんでも楽しいぐるんと回転する遊具、サイバーホイール。内部では、寝転んだり、立ったりと姿勢を変えることで異なるバランス感覚を養えます。

見てみて！ 立ってまわっているよ





もっとまわして！！





キドキドは大人の目がたくさんあるのでダイナミックなあそびの際も安心感があります。プレイリーダーが入ってくれるおかげで、違う年齢の子たちとも関われるので、すごくいいですね





まだまだ広がる！夢中になれる多彩なあそび

～エアトラック～

空気の力を利用するトランポリン。飛んだり、走ったりと、地面とは違う感覚に夢中になります。小学生も中学年以上になると、飛んで渡ったり、飛び越えたりとパルクールのような動きも楽しめます。

～新遊具「エアムーブ」～

跳んだり、くぐったり、いろんなからだの動きが出現するふわふわとしたジャングルジムのような不思議な遊具。この夏、新しく登場しました！

～大きなブロック「ジャイアント・ポリドロン」～

大きなパネル型ブロックを組み合わせて、家や秘密基地などをつくれる創作あそび。実際に中に入れるほどの大きな作品を、全身を使いながら組み立てます。年齢の異なる子どもたちが協力し合い、ひとつの作品をつくり上げる姿も見られました。

家を作っているよ。ここが入り口。屋根は三角形のブロックで形を作っていくよ。入ってみる？





～カラフルなパラシュート～

大きなパラシュートを使った協力あそびなど、みんなでからだを動かすイベントも定期的に開催されています。親子や子ども同士で力を合わせて取り組むことで、一体感や達成感を味わえるのも魅力。初めて会った子どもたち同士が自然と関わり合えるのは、キドキドならでは。

今、Nはボールに興味があるので、休日は一緒にボールであそびたいなと思っていました。僕らが子どもの頃の夏休みは「外にあそびに行っておいで」と気軽に言うことができましたが、今は気温も高いし、日差しが強く、熱中症や日焼けが心配です。夏休みに外あそびがままならない中で、こういう施設があるのはありがたいですね。





いつも妹とあそんでいると、お兄ちゃんって真似される側なんですよね。ここでは、大きなお兄さん、お姉さんがいっぱいいて、今日は真似する側になれて、すごく楽しかったみたい。





ディスカバリータウン

“静のあそび”ができるディスカバリータウン。ごっこあそびで想像力を膨らませたり、クラフトワークショップで集中したりと、からだだけでなく、こころと頭を使ったあそびに夢中になれるエリアです。

じっくりごっこ遊びや組み立てあそびに集中したい方は、比較的落ち着いているオープン直後からお昼頃まで、また夕方以降がオススメです。1DAY パスなら出入り自由なので、午前中にひと遊びした後、館内の飲食店でランチを取り、また戻ってきてワークショップから参加、のような使いかたもできます。夏休み期間中には、特別イベントも予定していますので、ぜひHPでチェックしてみてください。





ワークショップは3歳頃〜小学生まで幅広く参加できます。指先を使った細かい作業も多いので、難しい場合は、プレイリーダーが最後までやり遂げられるようサポートします。





各ワークショップの様子

～スクラッチアート体験～

黒いスクラッチ面を専用のペンで削ることでカラフルな色が現れ、絵を描くことができます。

スクラッチアートやってみる！？ どれがいいかな？





～DIYロボット組み立て体験～

ボルト・ナット・電気部品などのパーツを組み立ててロボット作りに挑戦できるワークショップ。

まずは使うパーツを探してみよう。





揃ったよ！





この1から順番に組み立てていくよ。ここはちょっと硬いから頑張ってみよう。





うーん。すごく硬い…できないかも。





確かにここは硬いね。お兄さんが手伝うよ。ここから先は自分でやってみよう。





ここはネジを途中まで入れるんだね。耳を作るところが難しい……けど、できた！





やったね！！





家ではなかなか挑戦しない遊びでも、プレイリーダーさんの声かけで「やってみる！」と積極的になるのが印象的でした。子どもの可能性を広げてくれていると感じます。





このようにワークショップも複数種類が開催されています。特に夏休みには頻繁に行われるそう。むさし村山店では、「ハマビーズ」を使った作品づくりが人気とのこと。

他にもまだまだある楽しいあそび

～ごっこあそび～

カラフルな食器や本物みたいな食べ物などでおままごとができます。キッチンなどは子どもサイズで使いやすい設計。想像やアイディアが広がります。

～ミニカーあそび～

車や船など、さまざまな乗り物のおもちゃがそろっています。道路を再現したマットや多様な道路環境も用意されており、自分だけの世界をつくりながら楽しむことができます。

～クールダウンスペース～

ゆったり絵本を読んだり、ヨギボーにもたれかかって親子で対話したりと、壁に囲まれた落ち着いた環境で過ごせる空間。からだをめいっぱい動かして疲れた後にひと休みするのにもぴったりです。

ベビーガーデン

6〜18ヶ月の赤ちゃん専用のあそび場。月齢に合わせたあそび道具が揃い、親子で安心して過ごせる空間です。奥にはおむつ替えスペースと授乳室も完備。施設の外に出ることなく利用できるため、きょうだいで来場した際も、あそびを中断せずに過ごせます。

おむつ替えスペースも授乳室も鍵つきで、カーテンを閉めればプライベートな空間としてご利用いただけます。周囲を気にせず、お子さまのペースに合わせてゆったりお過ごしいただけますよ。





2〜3歳頃になると、夢中になっているあそびを途中で切り上げるのが難しくなるお子さまもいます。施設内でおむつ替えなどを済ませられるので、そんな時にも便利です。





家族でいろんなところへ、よくお出かけします。アミューズメントパークなどは小さい子だとずっと抱っこされがちですが、ここは赤ちゃんもあそべるのがいいですね。普段なかなか出会えない遊具があるのも新鮮ですね。





公園だとべったりついて一緒にあそばないとならないですが、1人でも自分で「次これしたい」「これをやる」と自発的にあそんでくれるので、すごく助かります。また、遊具を通してストーリー性を持ってあそべる姿も見られ、成長を感じられました。





行く前にチェックしておこう！

キドキドのイベント情報＆お得パス

6ヶ月〜12歳の子どもたちが、1日中あそべるキドキド。夏休みシーズンには、「BorneLund PLAYFUL SUMMER2026」が開催され、新しい遊具が導入されたり、自由研究にもぴったりなワークショップが開催されたりと、夢中になれるあそびがいっぱいです。

利用料金は赤ちゃん（6ヶ月〜11ヶ月）が1時間400円（平日）、子ども（1歳〜12歳）が最初の30分800円（平日）。ただし、夏休みシーズンは、平日2時間以上の利用でお得になる「1DAYパス」が毎日特別価格になるだけでなく、1ヶ月前から購入可能に。15時からあそべる「イブニングパス」も毎日販売されます。

「今日、どこであそぼう?」「熱中症を気にせず過ごせるあそび場？」と頭を悩まさせているパパ・ママはキドキドをチェック！

ボーネルンドってどんな会社！？

キドキドにあそびに行ってみませんか?

ヨーロッパを中心に世界約20カ国から、子どもの発達段階に合わせた玩具や遊具を厳選して輸入・販売しているボーネルンド。あそび道具の販売だけでなく、子どもが豊かに育つあそび環境づくりにも取り組んでいます。

「キドキド」は、そんなボーネルンドが運営する屋内のあそび場です。他にも、室内と屋外が一体となった公園の中のあそび場の「プレイヴィル」を展開したり、幼稚園・保育園・公園などのあそび場環境づくりを手掛けたりと、幅広く子どもの健やかな成長をあそびを通して支えています。

今回体験したキドキドにも、長年の“あそびの研究”によって蓄積された独自ノウハウが詰まっていました。思いきりからだを動かしたり、創造力を働かせたり、初めて会う友だちと協力したり――。夢中になってあそぶ時間のなかで、子どもたちはさまざまな挑戦や発見を重ねていきます。そして、ボーネルンドの“あそびの世界”にワクワクするのは、決して子どもだけじゃありません。猛暑で外あそびが難しい日が続くこの夏。親子で思いきりあそびながら、子どもの新たな一面や成長に出会う一日を過ごしてみませんか？

[PR]提供：株式会社ボーネルンド