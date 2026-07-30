ボーネルンドは、8月5日からファッションECサイト「ZOZOTOWN」に初出店する。人気の定番商品をはじめ、ベビーギフトや雑貨、季節のおすすめ商品など約130点を展開し、「あそびのある暮らし」を提案する。

今回の出店では、ファッションやライフスタイルに関心の高い子育て世代や、ギフト需要を見込む顧客との接点拡大を図る。近年、子育て世代の間ではファッションに加え、家具や家電、育児用品などをオンラインで購入する機会が広がっており、同社はより多くの人に「あそび」と出会う機会を提供する新たな販売チャネルとしてZOZOTOWNへの出店を決めたとしている。

オープンを記念し、ZOZOTOWN限定セット3種類を販売する。オリジナルボックス入りのギフトセットとして展開し、「ボーネルンド ベビーギフトセット1」(9,900円)、「ボーネルンド ベビーギフトセット2」(5,940円)、「ボーネルンド トドラーギフトセット」(5,940円)を用意する。

ベビーギフトセット1は、「手あそびくま」「ラトル・キャンディー」「ミニレインボーメーカー」をセットにした商品。ベビーギフトセット2は、「パペットうさぎ」「エッグシェーカー」「手あそびリンクス」を組み合わせた。トドラーギフトセットには、「かんてんネンド4色」「スタッキングビーカー」「ピックアップパズルバラエティ」を収めている。

また、ショップでは定番商品も販売する。「ラトル・キャンディー」(2,860円)や「おさかなシロフォン黄」(1万2100円)のほか、「I’m green アイスクリームセット」(4,840円)、「マグ・フォーマー ベーシックプラスセット(30ピース)」(8,470円)、「『プルミエ・エトワール』思い出ボックス」(6,380円)、「かんてんネンド Studio はじめてのどうぐセット」(3,960円)などを展開する。

左：ラトル・キャンディー、右：かんてんネンド Studio はじめてのどうぐセット

ボーネルンドは、店舗や自社オンラインショップに加え、多様な販売チャネルを通じて「あそび」の価値をより多くの家庭へ届けるとともに、親子で過ごす時間を豊かにするライフスタイルを提案していくとしている。