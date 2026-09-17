=ボーネルンドは2026年10月上旬、ドイツの木製玩具ブランド「スモール・フット」のごっこ遊び向け商品4種を発売する。犬のお世話、パン屋やピザ屋、工具を使ったものづくりなど、身近な場面を自分の手で再現して遊べる。

身近な仕事やお世話をごっこ遊びに

ボーネルンドは、ドイツのスモール・フット社が手がけるあそび道具4種を、2026年10月上旬から全国のボーネルンドショップと公式オンラインショップで発売する。価格は4,620円～9,350円(税込)で、対象年齢は商品により2歳頃または3歳頃から。

新商品は、トングや工具、カードリーダー、キャリーバッグなど、身近な道具をモチーフにしている。ボーネルンドは、子どもが自分で道具を動かし、役割や物語を広げられるごっこ遊びを提案するという。

子犬のお世話やパン屋さんを体験

「マイ・ペット こいぬのテリア」は、子犬のぬいぐるみとハーネス、キャリーバッグなどのお世話グッズを組み合わせたセット。ごはんをあげる、お散歩に連れて行く、お医者さんになって診察するといった遊びができる。価格は7,150円(税込)、対象年齢は2歳頃から。

「ブレッドバスケットセット」は、クロワッサンやベーグル、バゲット、プレッツェルなどのパンと、かごやトングが入った12点セット。パンを選んでかごに入れたり、パン屋さんとお客さんに分かれてやりとりしたりできる。価格は5,500円(税込)、対象年齢は2歳頃から。

ピザの調理から配達、工具遊びまで

「ピザステーション ベイク＆ゴー」は、オープンキッチン、トッピング、調理器具、お会計グッズをそろえたセット。ピザに具材をのせて焼き、切り分け、デリバリーボックスに入れて配達や会計をするまで、ピザ屋さんの仕事を再現できる。価格は9,350円(税込)、対象年齢は3歳頃から。

「リバーシブルツールボックス」は、ひっくり返すと作業台としても使える木製のツールボックス。パーツや工具を動かして組み立てや分解を楽しめる。価格は4,620円(税込)、対象年齢は3歳頃から。

4商品の価格と対象年齢

マイ・ペット こいぬのテリア：7,150円(税込)、2歳頃～



ブレッドバスケットセット：5,500円(税込)、2歳頃～



ピザステーション ベイク＆ゴー：9,350円(税込)、3歳頃～



リバーシブルツールボックス：4,620円(税込)、3歳頃～

発売時期は2026年10月上旬。販売場所は全国のボーネルンドショップと公式オンラインショップとなる。

日本がアジアで初の取扱国に

スモール・フットは、木製玩具を手がけるドイツのブランド。ベビー向けのあそび道具からごっこ遊び、知育玩具、アウトドア用品まで900点以上を展開している。ボーネルンドによると、日本はアジア地域で初めて同ブランドを取り扱う国となる。