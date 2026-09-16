「マワの森」を全国17店舗で展開

ボーネルンドは2026年10月2日、フランスのベビー用品ブランド「ムーラン・ロティ社」の新シリーズ「マワの森(La Forêt Mawa)」の販売を全国17店舗へ拡大する。2026年7月から、ボーネルンド六本木ヒルズ店と公式オンラインショップで先行販売しているシリーズだ。

ムーラン・ロティ社は、1972年にフランス・ナント郊外で誕生したギフトブランド。毎年、新たな世界観のコレクションを展開しており、ボーネルンドでは2009年から同社の商品を取り扱っている。

5匹の仲間が赤ちゃんと家族に寄り添う

「育児は、最高にカラフルな冒険だ」をテーマに、色鮮やかな熱帯の森を表現。ライオンの「マンバ」、ヒョウの「タイゴ」、ホワイトタイガーの「バブー」、サルの「モチカ」、サイチョウの「リッチ」という5匹の仲間が登場する。

各キャラクターには「休息」「包容力」「勇気」「遊び心」「知恵」という異なるエネルギーが込められているという。商品は、赤ちゃん向けのあそび道具から、日々の世話や成長の記録に使える生活用品までそろう。

あそび道具から生活用品まで幅広く展開

「PLAY TIME」には、おしゃぶりタオル、歯固め、アクティビティトイ、オルゴールなどを用意。「DAILY LIFE」では、ベビースワドルセット、ロンパース、おむつ替えマット、ベビーランプ、食器、バッグなどを展開する。

「マワの森」シリーズの商品概要

「PLAY TIME」の商品は以下の通り。

おしゃぶりタオル バブー/マンバ：各4,950円、0カ月頃～



ドラゴンフルーツの歯固め：3,300円、歯が生え始める頃



大きなタイゴのアクティビティトイ：9,240円、0カ月頃～



サルのモチカ：7,480円、0カ月頃～



リッチのアクティビティトイ：4,950円、0カ月頃～



マンバのオルゴール：5,940円、0カ月頃～



ベビーボール：1,540円、6カ月頃～



シネマライト：1,980円、4歳頃～



くるくるオルゴール：5,500円

「DAILY LIFE」の商品は以下の通り。

ベビースワドルセット：6,600円、0カ月頃～



ベビーロンパース：7,480円、1歳頃まで



おむつ替えマット：5,500円、0カ月頃～



テキスタイルポーチ：7,920円



バブーのベビーランプ：9,020円、0カ月頃～



身長計：4,180円、0カ月頃～



キッズ・バックパック：7,920円、2歳頃～



ベビー食器セット：6,600円、6カ月頃～



ドリンク・ボトル：3,300円、1歳頃～



スナックBOX：3,080円、1歳頃～



おでかけランチケース：4,400円

10月2日から16店舗を追加

先行販売している公式オンラインショップと六本木ヒルズ店に加え、10月2日から札幌大丸店、銀座三越店、大丸東京店、伊勢丹新宿店、伊勢丹浦和店、マークイズみなとみらい店、タカシマヤゲートタワーモール店、松坂屋名古屋店、阪急うめだ本店、あべのハルカス近鉄本店、京都高島屋店、大丸神戸店、西宮阪急店、岩田屋本店、博多阪急店、鶴屋店で取り扱う。店頭で実物を確認できる場所が、六本木ヒルズ店を含む全国17店舗に広がる。