PIANO Japanはこのほど、日本放送協会へユーザー行動分析ツール「Piano Analytics」の提供を開始した。

同ツールは、すべてのチームメンバーが正確かつコンプライアンスに準拠した行動データの分析や活用ができるプラットフォーム。AIを活用した自然言語クエリ機能により、自然言語で質問するだけで即座に回答を得ることができる。

さらに、業界特有のデータモデルとダッシュボードをあらかじめ搭載しているため、ビジネスユーザーが迅速かつ的確な意思決定を行えるようになっている。