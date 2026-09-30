Microsoftは9月29日（米国時間）、「Windows 11 2026 Update」（Windows 11 バージョン26H2）の一般提供を開始した。Windows 11 バージョン25H2および24H2を搭載する対象デバイスには、小容量の「イネーブルメントパッケージ（enablement package）」として提供される。

26H2は、25H2や24H2と共通のサービス基盤とコードベースを採用している。対象デバイスには新バージョンに必要なコンポーネントの多くがこれまでの月例更新を通じて配信済みとなっており、小容量のイネーブルメントパッケージをインストールして新機能を有効化するだけで、バージョン26H2への移行が完了する。従来型のOSアップグレードと比べてダウンロード容量が少なく、1回の再起動で更新できる。

MicrosoftはWindowsの大型アップデートを、全ユーザーへの一斉配信ではなく、端末の状態などを確認しながら対象を広げる「Controlled Feature Rollout（CFR）」方式で提供している。一般ユーザーが早期に受け取りたい場合は、「設定」→「Windows Update」で「利用可能になったらすぐに最新の更新プログラムを入手する」オプションをオンにする。デバイスが対象になると、Windows 11 バージョン26H2をダウンロードしてインストールする選択肢が表示される。アップデートの案内が表示されない場合、既知の互換性問題により影響を受けるデバイスへの配信を保留する「セーフガードホールド」が適用されている可能性がある。

企業・教育機関向けには、Windows AutopatchやMicrosoft 365管理センターなど、既存のWindows更新管理ツールを通じて提供する。Microsoftは、組織全体へ展開する前に対象を絞って導入し、アプリケーションやデバイス、業務上重要なワークフローとの互換性を検証することを推奨している。

26H2のリリースにより、同バージョンの新たなサポート期間が始まる。Windows 11各エディションのサポート期間は一般提供開始日を起点に、Home/Proエディションが24か月、Enterprise/Educationエディションが36か月である。Windows 11 バージョン24H2のHome/Proエディションは、米国時間2026年10月13日に更新プログラムの提供終了を迎えるので注意が必要だ。