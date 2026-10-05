







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、エドウィン・ディアス投手が長らく故障や不振に苦しんだ。一方、2度目の故障から復帰した後は調子を持ち直しつつあるが、苦境の中で訪れたターニングポイントがあったようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季のディアスは右肘遊離体、首の炎症でそれぞれ長期離脱を経験し、シーズン成績は21登板、2勝2敗7セーブ、防御率8.68と散々だった。一方、首の炎症から復帰後は、ナリーグ地区シリーズ第2戦まで6試合連続無失点と好投を続けている。



同メディアは「数週間前、彼がリハビリに取り組んでいた頃には、10月を目前に流れを変えることは難しいように思われた。しかし、一本の電話がすべてを変えた。ESPNのアルデン・ゴンザレス記者によると、ディアスは長年指導を受けてきた投手コーチの一人であるヘクター・メルカド氏に助言を求めたという。そして今のところ、それが本来の姿を取り戻す助けとなっている」と言及。



続けて、「メルカド氏は投球フォームを安定させるために意識すべきポイントを一つ提案した。ディアスは9月15日のブルペン投球、およびに翌日のマイナー登板でそれを試し、好感触を得た。そしてメジャーに復帰すると、登板を重ねるたびに本来の姿に近づいているように見える」という同記者のコメントを伝えている。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】