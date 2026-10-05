「十分に価値があった」今永昇太、2年連続で去就に注目集まる！？　カブス…









今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する33歳の今永昇太投手は、ポストシリーズ終了後にフリーエージェント（FA）となる。昨オフに続き、2年連続でカブス残留の行方が注目されていると、米メディア『ブリーチャー・ネイション』が報じている。

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昨オフは複雑な契約オプションにクオリファイング・オファー（QO）が絡み、今永は最終的にQOを受諾した。



今年はそうした条件が一切なく、ワールドシリーズが終わり次第、純粋なFAになる。



今永はカブスでの3シーズンで通算492回1/3を投げ、防御率3.45をマーク。ERA-で見ると、リーグ平均より約15％優れた数字だ。



故障にも強く、3年間でカブスが支払った総額は4500万ドル（約70億7000万円）未満にとどまる。



同メディアは「今永はカブスにとって、悪い面よりも良い面の方が遥かに多かった」とした上で、「十分に価値があった」と評している。



一方で、課題も指摘された。











最高のシーズンはすでに2年前のことで、同メディアは「指標は次第に危うくなっており、制球のわずかなブレが過剰な本塁打を生み、結果が大きく揺れ動く」と分析。



さらに「この2年間、カブスがポストシーズンの最も大事な場面で彼を起用することにいかに消極的だったかを見てきた」と記した。



それを踏まえ、同メディアは「今永はローテーションに置く価値のある投手だが、カブスが必要とする大きなインパクトをもたらす伸びしろがあるかは疑問だ」と主張。



ただし、カブスの先発陣は現時点で不確定要素ばかりであり、「必要な頭数を考えれば、選り好みはできないかもしれない」とも述べている。



また、今永が日本球界に戻る可能性にも言及した。



2027年シーズンの一部がロックアウトで失われる恐れもあり、それもFAでの判断材料になるとみられる。



同メディアは、カブスが先発補強の資金を別に回し、マシュー・ボイド投手、クレイ・ホームズ投手、デビッド・ピーターソン投手、ケビン・ゴーズマン投手らの残留を優先する可能性があると予想。



その上で「もし今永がこのオフにカブスが契約する3人目の先発投手で、オフシーズン後半の比較的格安の1年契約なら、それで十分だと思える」との見方を示している。



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