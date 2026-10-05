







今井達也 最新情報

ヒューストン・アストロズに所属する28歳の今井達也投手は、メジャー1年目の今季を防御率4.93で終えた。先発としては苦しんだものの、ブルペン転向後は見違える投球を見せ、来季以降の起用法が明確になりつつあると、米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

アストロズは昨オフ、国際フリーエージェント（FA）の今井と3年総額5400万ドル（約84億8000万円）の契約を結んだ。



日本で先発として実績を積んだ右腕は、ローテーションの柱として期待されていた。



しかし、同メディアのドミニク・ミンチェラ記者によると「今井が先発では通用しないことはすぐに明らかになり、契約の価値を大きく下げた」という。



今井の契約にはオプトアウト条項があり、今オフに行使すればFAとなることができる。



ただし、行使すれば今後2年間で保証されている3600万ドル（約56億5000万円）を失うリスクを負う。











それを踏まえ、同メディアは「低調なシーズンを終えた今、今後2シーズンの年俸1800万ドル（約28億3000万円）を断るのは愚かな選択だ」と指摘し、残留が濃厚との見方を示した。



今井は先発では15試合で58回2/3を投げ、防御率5.83、被打率.229だったが、救援では8試合18回で防御率2.00、被打率.129と大きく改善。



8度の救援登板のうち6度が無失点で、4度は3イニングを投げ切った。



同メディアは、ピッチクロックに追われずに試合の立ち上がりを投げられることを示せば投資が報われるとしつつ、「そうでなければ、支払う年俸を最大限に生かす最善の方法は、彼をブルペンに置くことだ」と提言している。



その上で「今井が2点を切るような防御率に近づければ、アストロズには今井を成功に導く明確な道筋がある」と結んでいる。



【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】