







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間4日、アトランタ・ブレーブスとのナリーグ地区シリーズ第1戦に5-3で勝利した。デーブ・ロバーツ監督は守護神を固定せずに臨んでいるが、元正守護神のエドウィン・ディアス投手が入るかは微妙かもしれない。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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同戦のドジャースは5-1と4点リードの9回にタナー・スコット投手を起用したが、無死一塁から2ラン本塁打を浴び2点差に。その後、2死をとった後にエバン・フィリップス投手に交代し、同投手が試合を締めるというバタついた展開となった。



同メディアは「本塁打を浴びたとはいえ、スコットはブルペンで最も厳しい場面を任されることになる。フィリップス、佐々木朗希投手、ディアスも、いずれも9回を任された経験がある。この中では佐々木が最も経験が浅いが、昨年10月はいざという場面でその力を証明しており、純粋な球威という点では最も優れていると言ってもいい。フィリップスはこれまでの経験と実績に加え、トミージョン手術から復帰後に残した好成績を考えれば、この中で最も信頼されている右腕かもしれない」と言及。



一方、ディアスについては、「シーズンを通して苦しんだだけに、どこまで信頼を完全に取り戻せたのかはまだ分からない。首の炎症からの復帰後は好投を続けているものの、まだ重要な場面では登板していない」と記している。











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