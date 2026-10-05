和食ファミリーレストラン「和食さと」は、21時以降の入店者を対象とした「ナイト割第3弾」を10月1日から全202店舗で開始した。ハイボールなどのアルコール3品を110円で提供するほか、一品料理9品とソフトクリームを通常価格の半額で提供する。

対象となるアルコールは、レモンサワー、グレープフルーツサワー、ハイボールの3品。通常価格にかかわらず、期間中は何杯注文しても1杯110円で提供する。

一品料理では9品が通常価格の半額になる。「鶏皮のパリパリ串」は108円、「枝豆」「旨塩きゅうり」は各136円、「玉子焼ねぎおろし」は163円、「鮪のお造り(3切)」は218円、「鮪のお造り(5切)」は328円、「鮪のユッケ風」は301円、「おつまみ牡蠣フライ」は328円、「フライドチキンレッグ」は493円で提供する。

さらに、「ソフトクリーム1杯(コーン付)」も通常価格の半額となる246円で販売。ソフトクリームコーナーで1回に限り盛り放題となり、ソースやトッピングを組み合わせることもできる。

ナイト割は和食さと全202店舗が対象。期間中でも特定日は休止する場合があり、22時以降は深夜料金として10%が加算される。テイクアウトとデリバリーは割引の対象外となる。